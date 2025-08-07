Personalia | Nextens benoemt Alex de Groot

Alex de Groot (1986) is per augustus aangesteld als nieuwe head of technology van Nextens, aanbieder van fiscale aangiftesoftware.

Als onderdeel van RELX (voorheen Reed Elsevier) investeert Nextens in technologische vernieuwing en zet het in op AI, onder meer met Tex, de fiscale AI-assistent. De Groot wordt verantwoordelijk voor de technologische koers en de verdere ontwikkeling van de software. “Zijn doel is om de aanwezige kennis binnen en het netwerk van Nextens slim met elkaar te verbinden en met behulp van moderne technologie om te zetten in nog meer waarde voor gebruikers.”

Achtergrond in consultancy en tech

De Groot heeft ervaring in zowel de consultancywereld als de techsector. Als externe consultant ondersteunde hij opdrachtgevers als Unilever, Royal FloraHolland, Topicus Finance en verschillende scale-ups. In zijn laatste rol als VP of Engineering bij Trengo gaf hij leiding aan een grootschalige technologische transformatie, lanceerde hij AI-gedreven producten en implementeerde hij een usage-based pricingmodel gebaseerd op de toegevoegde waarde voor klanten. Daarvoor vervulde hij verschillende leiderschapsrollen bij onder meer Sitecore en Visma.

De Groot: “Ik voel me al behoorlijk thuis omdat zowel mijn vader als opa als belastingadviseur al werkte met de belastingalmanak, de voorloper van Nextens.”