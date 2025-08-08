Failliet Kop of Munt Hoofddorp maakt gedeeltelijke doorstart

De Kop of Munt-vestiging in Hoofddorp is vorige week failliet verklaard. Na overleg met de curator is besloten een gedeeltelijke doorstart te maken vanuit de vestiging in Amsterdam.

Kop of Munt vroeg zelf het faillissement aan voor de vestiging en voert een mislukte overname en een aanhoudend tekort aan personeel als redenen aan. Curator Siebert van HAUT Legal in Heemstede gaf zijn goedkeuring om met een deel van de klanten en het personeel door te starten. Een deel van de klanten is overgedragen aan de Kop of Munt-vestiging Amsterdam.

Een deel van de medewerkers van Kop of Munt Hoofddorp blijft vanuit dezelfde plek actief, zodat de klanten in Hoofddorp dichtbij bediend kunnen worden. “Klanten en medewerkers zijn over de ontwikkelingen bij Kop of Munt geïnformeerd.”

Tekort aan personeel

Kop of Munt verwijst naar de branchebrede problematiek van het personeelstekort en de Exact MKB Barometer. “In 2024 kampte bijna 60% van de Nederlandse mkb-accountantskantoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het besluit om faillissement aan te vragen is met pijn in het hart genomen,” zegt de directie. “We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten in Hoofddorp en trots op het werk dat ons team daar heeft verricht. Hoewel de klant vanuit Amsterdam wordt bediend, zorgt de aanwezigheid van een lokaal kantoor in Hoofddorp dat de regionale klanten optimaal worden ondersteund. Samen met de collega’s van Amsterdam en Wormerveer bundelen we onze krachten om slimme oplossingen te bieden aan onze klanten, die leiden tot verrassende resultaten. Daar zijn en blijven we op aanspreekbaar.”

Overnames

Kop of Munt is opgericht in 2001 en richt zich specifiek op de creatieve sector in Nederland. Naast accountantsdiensten worden ook belastingaangiftes, salarisadministratie en financieel advies verzorgd. In totaal groeide het bedrijf uit tot een organisatie met meer dan 50 medewerkers, verdeeld over de vestigingen Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Wormerveer, Laren en Hoofddorp. De vestiging in Haarlem staat inmiddels niet meer vermeld op de website.

De afgelopen jaren werden er zo af en toe overnames gedaan. De laatste drie jaar waren het er drie. In 2022 werd aan de al bestaande Hoofddorpse vestiging Koning Belasting- en Administratiekantoor toegevoegd, dat naast Rob Koning drie medewerkers telde. Dat team groeide daarmee tot elf medewerkers.

Nog vier medewerkers

De directie van Kop of Munt wordt gevormd door Marco Albers, Kees Leijs en Linda Tuijn; het bedrijf wilde geen nadere toelichting geven op de doorstart. Curator Siebert laat desgevraagd weten dat er ten tijde van het faillissement nog vier medewerkers actief waren op de vestiging Hoofddorp. “Hun is formeel ontslag aangezegd; twee zijn er overgegaan naar de vestiging Amsterdam en een andere medewerker had al opgezegd.” Welk deel van de klanten nu moet uitkijken naar een andere accountant, kan Siebert nog niet zeggen.