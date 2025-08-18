Kabinet vraagt input voor wetsvoorstel met fiscale veranderingen voor Caribisch Nederland

Het is sinds afgelopen vrijdag mogelijk om te reageren op een wetsvoorstel waarin 16 fiscale wijzigingen zijn opgenomen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES), samen het Caribisch Nederland.

Fiscale wetswijzigingen

De technische fiscale wetswijzigingen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden dit jaar gebundeld in de fiscale verzamelwet BES eilanden 2027. In dit wetsvoorstel is onder meer een wijziging opgenomen in de loonheffing. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde auto’s die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld in de eindheffing bij de werkgever te betrekken.

Daarnaast is een aanpassing opgenomen in de algemene bestedingsbelasting (ABB), waardoor moeder- en dochtermaatschappijen deze belasting niet meer hoeven door te berekenen aan elkaar. Deze wijzigingen zorgen onder meer voor een administratieve lastenverlichting.

Internetconsultatie

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel wil het kabinet geïnteresseerden betrekken. Zij kunnen vanaf vrijdag 15 augustus 2025 hun mening geven, zodat deze inbreng eventueel kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen reageren via internetconsultatie.nl.

Fiscale verzamelwet BES eilanden 2027