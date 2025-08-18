Home » Kabinet vraagt input voor wetsvoorstel met fiscale veranderingen voor Caribisch Nederland

Kabinet vraagt input voor wetsvoorstel met fiscale veranderingen voor Caribisch Nederland

Fiscaal, Nieuws

Het is sinds afgelopen vrijdag mogelijk om te reageren op een wetsvoorstel waarin 16 fiscale wijzigingen zijn opgenomen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES), samen het Caribisch Nederland.

18 augustus 2025 door Accountancy Vanmorgen

Fiscale wetswijzigingen

De technische fiscale wetswijzigingen voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden dit jaar gebundeld in de fiscale verzamelwet BES eilanden 2027. In dit wetsvoorstel is onder meer een wijziging opgenomen in de loonheffing. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde auto’s die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld in de eindheffing bij de werkgever te betrekken.

Daarnaast is een aanpassing opgenomen in de algemene bestedingsbelasting (ABB), waardoor moeder- en dochtermaatschappijen deze belasting niet meer hoeven door te berekenen aan elkaar. Deze wijzigingen zorgen onder meer voor een administratieve lastenverlichting.

Internetconsultatie

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel wil het kabinet geïnteresseerden betrekken. Zij kunnen vanaf vrijdag 15 augustus 2025 hun mening geven, zodat deze inbreng eventueel kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen reageren via internetconsultatie.nl.

Fiscale verzamelwet BES eilanden 2027

Tags: internetconsultatie

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen