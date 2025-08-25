Amerikaanse fiscus naarstig op zoek naar personeel na schrappen 26.000 banen

De IRS, de Amerikaanse belastingdienst, wees eerder dit jaar liefst 26.000 medewerkers de deur. Dat bleek iets te rigoureus, want de fiscus blijkt nu een fors personeelstekort te hebben.

De IRS was begin dit jaar een van de mikpunten van Elon Musk, die toen nog bevriend was met Donald Trump en aan het roer stond van het gevreesde Doge. Die had als primair doel om de overheid weer efficiënt te maken en leek dat doel uitsluitend met massa-ontslagen te willen bereiken.

Tekort op kritieke punten

Doelstelling was om het aantal medewerkers terug te brengen van meer dan 100.000 naar minder dan 60.000. Tot nu toe is het aantal medewerkers met 26.000 gekrompen. Maar de IRS heeft nu bekendgemaakt ‘aanvullende middelen’ aan te wenden om het personeelsbestand weer te laten groeien omdat er op kritieke punten in de organisatie een tekort is ontstaan. Inhuur van externe krachten, verlenging van tijdelijke contracten en het intrekken van ontslagen moeten de belastingdienst weer vlot trekken.

De IRS heeft aan leidinggevenden via mail laten weten dat er “door personeelskrimp hiaten zijn ontstaan in cruciale expertise”. “Als gevolg hiervan zal de IRS alle beschikbare instrumenten inzetten om de noodzakelijke expertise veilig te stellen”, aldus de e-mail. Er was een regeling waarbij medewerkers met behoud van salaris enkele maanden vrijgesteld werden van werk voordat ze definitief vertrokken, maar die groep is nu vriendelijk gevraagd toch nog even op het werk te verschijnen.

Verplichte herplaatsingen

Ongeveer 50 werknemers van de afdeling die vooral gaat over het stroomlijnen van het klantcontact kregen donderdag te horen dat de reorganisatie die in april was aangekondigd, niet doorgaat. De betrokken medewerkers worden wel elders binnen de IRS ingezet. Een week eerder hoorden ICT-medewerkers al dat ze verplicht werden herplaatst binnen het bedrijf. Managers zouden worden ingezet als belastingcontroleurs – daarvan zijn er dit jaar 3.000 verdwenen.

Aan de top verloopt het anders: eerder deze maand zijn drie hoge IRS-bestuurders ontslagen, waaronder de directeur voor online diensten. Eerder deze maand vertrok de hoogste baas van de dienst al na slechts twee maanden in functie. Minister van Financiën Scott Bessent leidt de IRS nu tijdelijk. Het is inmiddels het zesde hoofd van de IRS sinds Trumps in januari aantrad als president.

