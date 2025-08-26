Beperkte groei overnamemarkt in Nederland

De Nederlandse overnamemarkt is het afgelopen half jaar beperkt gegroeid. In de eerste helft van 2025 steeg het aantal verkooptransacties met 2%, met vooral meer deals in het middensegment. De gemiddelde verkoopprijs van een MKB-bedrijf bleef onveranderd 4,9 keer de brutowinst.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de M&A Monitor, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 289 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 50 miljoen euro.

Sectorverschillen

Insiders hadden anders verwacht, maar ondanks economische onzekerheid vanwege tariefsverhogingen en geopolitieke spanningen, werden afgelopen half jaar per saldo 2% meer bedrijven verkocht. Daarbij werden vooral meer bedrijven in het middensegment verkocht: het aantal transacties met een dealwaarde tussen 2,5 tot 10 miljoen euro steeg met 12 procentpunt. Terwijl het aantal transacties van kleinere bedrijven (dealwaarde < 2,5 ml euro) terugliep met 9 procentpunt.



De gemiddelde transactieprijs bleef de afgelopen 6 maanden onveranderd, gemiddeld werd in H1-2025 voor een MKB-bedrijf 4,9 keer de bruto jaarwinst betaald. Daarbij was er een lichte stijging in de multiples van de drie topsectoren (Softwareontwikkeling, IT-dienstverlening en Gezondheidszorg & Farmacie) en een beperkte daling van de multiples in sectoren als Detailhandel en Horeca, Toerisme & Recreatie. Het verschil tussen de sector met de hoogste gemiddelde multiple (7,4 voor Softwareontwikkeling) en de laagste gemiddelde multiple (2,3 voor Detailhandel) steeg daardoor naar 5,1.

Bedrijfsomvang

De spreiding in multiples tussen grote en kleine bedrijven nam afgelopen 6 maanden ook toe. Voor een bedrijf met een bruto jaarwinst van 200.000 euro werd in de tweede helft van 2024 gemiddeld 3,5 keer de bruto jaarwinst betaald. Voor een bedrijf met een bruto jaarwinst van 10 miljoen euro werd gemiddeld 6,7 keer de bruto jaarwinst betaald. Daarmee is in de afgelopen 6 maanden het verschil in waardering van grote en kleine bedrijven ruim 10% groter geworden.

Dealvoorwaarden

Naast de hoogte van de verkoopprijs wordt de onderhandelingspositie van verkoper van een bedrijf voor een groot gedeelte weerspiegeld in de dealvoorwaarden. Daarbij zijn met name het toepassen van een earn-out en een verkoperslening als onderdeel van de deal het afgelopen half jaar substantieel toegenomen. Volgens Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite, is de toename van deze voorwaarden een teken dat kopers momenteel in staat zijn een groter deel van het toekomstige risico bij de verkoper neer te leggen. ‘Verkopende ondernemers willen meestal het liefst alles in één keer cash afrekenen, maar dat is met de huidige onzekerheden in de markt niet realistisch. Dus dan is het kiezen of delen: of de dealvoorwaarden accepteren of genoegen nemen met een lagere verkoopprijs.’

Vooruitzichten

Hoewel bijna 40% van de advieskantoren de afgelopen maanden minder nieuwe opdrachten hebben binnen gekregen dan in H2-2024, zijn de advieskantoren wel overwegend positief over de vooruitzichten voor de tweede helft van 2025. Bijna 80% procent van de kantoren is optimistisch over de komende 6 maanden, met name vanwege een groter beschikbaarheid van financiering. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de adviseurs een 6,7 voor hun verwachtingen ten aanzien van de tweede helft van 2025.

Brookz Overname Barometer