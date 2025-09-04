Reünie Tuacc, hint op doorstart

Tuacc, een club die in 2010 vernieuwing wilde in de accountancy, organiseert op 23 oktober een reünie. Hoewel de beweging na een paar jaar een stille dood stierf, sluit initiatiefnemer Fou-Khan Tsang een doorstart niet uit.

“Vijftien jaar geleden. Toen X nog gewoon Twitter was, AI ‘neurale netwerken’ heette en duurzaamheid nog geen topprioriteit was. Precies op dat moment ontstond er een kleine, eigenwijze veranderingsbeweging in de accountancy: Tuacc.”

Vuur doofde

Zo begint Fou-Khan Tsang, nu bestuursvoorzitter van aaff, een bericht op LinkedIn. Tuacc, afkorting van ‘TweetUp-Accountants’, begon in 2010 als op de hectiek van die tijd: de nasleep van schandalen, de start van AFM-toezicht, de ‘beruchte’ 53 maatregelen en de technologische doorbraak van SAAS. Na een succesvolle start in de Van Nelle Fabriek groeide de groep snel. Maar na een paar jaar ging de tractie eruit, schrijft Fou-Khan Tsang. “De oprichters wilden het stokje overdragen, maar de nieuwe generatie kreeg helaas niet de ruimte van hun kantoren. Het vuur doofde.”

Veenendaal

De reden van de reünie is dat het vuurtje volgens de aaff-bestuursvoorzitter bij velen nog steeds brand. “We hebben binnen onze eigen organisaties veranderingen gerealiseerd, maar merken ook dat de sector opnieuw op een kruispunt staat.” De bijeenkomst op donderdag 23 oktober 2025 in Veenendaal is bedoeld voor de mensen van het eerste uur, maar ook voor iedereen die de vernieuwingsdrang van toen voelt.

Doorstart?

“De grote vraag van de avond: laten we het bij een reünie, of is het tijd voor een revival? Gaan we als Tuacc weer een eigenwijze mening vormen over de toekomst? Dat beslissen we samen.”

Tijdens de avond, met maximaal 80 bezoekers, worden verhalen opgehaald over de impact die Tuacc heeft gehad, maar zijn er ook discussies over de uitdagingen van 2025: de consolidatieslag en de opkomst van Private Equity, de zin en onzin van AI in het vak en alle andere cruciale thema’s die de sector bezighouden.

Inschrijven kan hier: https://lnkd.in/e7yuFS-8



