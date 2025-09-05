Linden Accountants sluit aan bij Wesselman Accountants | Adviseurs

Linden Accountants uit Veldhoven wordt onderdeel van Top 50-kantoor Wesselman Accountants | Adviseurs, melden de beide Brabantse kantoren. Wesselman zelf had al vestigingen in Helmond en Eindhoven.

‘De strategische stap, afgerond op 1 september, versterkt de positie van de organisatie in de omgeving Eindhoven’, licht Wesselman de overname toe. ‘De stap biedt synergievoordelen en voegt kennis en expertise samen om de accountancy- en adviesdiensten te verbreden. Met deze overname wijkt Wesselman af van de heersende trend waarbij organisaties zich verbinden aan private equity-partijen. In plaats daarvan kiest het kantoor voor een onafhankelijke koers, gericht op inhoudelijke versterking en duurzame groei vanuit eigen kracht. In een snel veranderende branche is deze stap essentieel om investeringen in kwaliteitsborging, personeel en digitalisering te versnellen. Deze ontwikkeling heeft geen impact op de dienstverlening – relaties kunnen blijven rekenen op de deskundigheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht van beide kantoren.’

De voormalige eigenaren van Linden blijven betrokken bij de organisatie, medewerkers en relaties. Ook zijn zij medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de verdere uitbouw en integratie. Zij blijven actief vanuit de bestaande vestiging in Veldhoven.

Arno van der Linden, voormalig eigenaar van Linden Accountants: “Ik ben blij dat we in Wesselman een partner hebben gevonden met dezelfde sfeer en betrokkenheid als bij het bedrijf dat ik 43 jaar geleden van mijn vader overnam. Ik wil onze medewerkers en relaties bedanken voor de mooie tijd die we samen hebben meegemaakt. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan de organisatie.”

Erik Jasper Noll, algemeen directeur bij Wesselman Accountants | Adviseurs: “De identiteit en kernwaarden van Wesselman en Linden zijn nagenoeg gelijk. Het is ontzettend mooi dat deze twee Brabantse kantoren elkaar vinden. Samen bouwen we verder om van deze twee kantoren één organisatie te maken – en dat doen we met veel vertrouwen.”