Tilburg wil af van zorgbedrijf zonder accountantsverklaring

Zorgaanbieder Actief Zorg mag niet meedoen aan een aanbesteding van de gemeente Tilburg. De reden is dat de jaarrekening van de zorgaanbieder (nog) geen goedkeurende accountantsverklaring heeft.

Tijdens het kort geding dat Actief Zorg heeft aangespannen tegen de gemeente noemden de advocaten van de zorgaanbieder het besluit van Tilburg donderdag ‘disproportioneel’. Volgens hen is er geen sprake van twijfel over de financiële continuïteit bij de thuiszorgorganisatie en valt de verklaring van de accountant prima uit te leggen.

Openstaande posten

Actief Zorg verwacht nog 3 miljoen euro te krijgen van verschillende gemeenten, maar hierover lopen nog juridische procedures. Omdat die 3 miljoen al wel is opgenomen in de jaarrekening, wil de accountant die niet volledig goedkeuren. Volgens de advocaten staat dat echter los van de continuïteit van de zorgaanbieder. “Wij vinden het teleurstellend dat de gemeente op geen enkele manier wil ingaan op de reden waarom er geen goedkeuring is”, aldus de advocaten van Actief Zorg in de rechtbank van Breda. “De gemeente maakt er een vertrouwenskwestie van.”

Onzekerheid

Actief Zorg heeft 3.100 cliënten in Tilburg. Voor hen ontstaat een onzekere situatie als het contract met Actief Zorg op 1 december afloopt. De gemeente betreurt dat maar stelt dat het geen andere keuze heeft. Volgens haar advocaten volgt Tilburg simpelweg de spelregels die het vooraf heeft opgesteld: “Die eisen zijn er juist om niet in allerlei discussies over jaarrekeningen van zorgaanbieders te verzanden. Als we dat bij elke inschrijving moeten gaan doen, dan is het hek van de dam.”

Tweede keer

Het is de tweede keer dit jaar dat de gemeente en de zorgaanbieder elkaar voor de rechter treffen. Negen maanden geleden wilde Tilburg ook al stoppen met Actief Zorg wegens zorgen over de financiële situatie. Maar de rechter gaf toen de zorgaanbieder gelijk. De zorgen van Tilburg waren wel terecht, maar de gemeente had daarna ‘valse verwachtingen’ geschept. Ook zou Tilburg afspraken niet zijn nagekomen. De rechter oordeelde dat de aanbesteding opnieuw moest.

Uitspraak medio oktober

De uitspraak komt op 16 oktober. Als de rechter beslist dat Tilburg de samenwerking met Actief Zorg (na twintig jaar) mag beëindigen, moet er voor 1 december een nieuwe zorgaanbieder worden gevonden. De gemeente wil niet ingaan op de vraag of dit realistisch is.

Accountant

Welke accountant Actief Zorg heeft is niet bekend. In het kwaliteitsverslag over 2024 wordt dat niet vermeld. Wel staat in het verslag dat Vermetten Accountancy in 2024 de CO2-footprint van de zorgaanbieder in kaart heeft gebracht.

Bron: Brabants Dagblad