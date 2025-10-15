Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek

Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks alle goede bedoelingen, meer tijd en energie kost dan zou moeten.

Deze dagelijkse realiteit is voor veel professionals in de accountancy en financiële dienstverlening de norm. De Wwft is een gegeven, maar de uitvoering ervan voelt vaak als een hindernisbaan van trage communicatie, versnipperde systemen en administratieve rompslomp. Maar is dit overal zo? En belangrijker: kan het niet eenvoudiger?

Een spiegel voor de sector

Om die vragen te beantwoorden, slaan Accountancy Vanmorgen en Company.info de handen ineen. We lanceren vandaag een landelijk onderzoek om de Wwft-praktijk inzichtelijk te maken. Niet alleen om de problemen te benoemen, maar juist om te ontdekken waar de kansen voor verbetering liggen.

Het resultaat? Unieke inzichten over hoe de sector met de Wwft omgaat die we later met je delen. Wat werkt, en waar loopt men massaal vast?

Jouw praktijkervaring is de sleutel

“We kunnen tools en oplossingen ontwikkelen, maar alleen de professionals in het veld weten écht waar de pijn zit,” zegt Alex Vermeule, Senior Product Manager bij Company.info. “Daarom vragen we professionals om hun ervaringen – volledig anoniem – met ons te delen.”

Door 8-10 minuten van je tijd te investeren, draag je bij aan een scherper beeld voor de hele branche. En je deelname wordt gewaardeerd:

Geanonimiseerde resultaten worden na het onderzoek gepubliceerd op Accountancy Vanmorgen.

Je maakt kans op een Bol.com cadeaubon t.w.v. €25.

Doe mee aan het onderzoek

Werk jij in de praktijk aan de uitvoering van de Wwft? Denk aan het opbouwen van dossiers, het uitvragen van informatie of de administratieve ondersteuning. Help ons en de sector vooruit. De enquête is volledig anoniem en je antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Dit initiatief is een samenwerking tussen Company.info en Accountancy Vanmorgen.



Over Company.info

Company.info helpt accountantskantoren om klantonboarding en monitoring te stroomlijnen door deze processen zoveel mogelijk te automatiseren en uniform en datagedreven in te richten. Zo screen je nieuwe klanten voordat je een zakelijke relatie aangaat en houd je bestaande relaties proactief in de gaten.