De Jong & Laan neemt Dutch Accounting House over

De overname van Dutch Accounting House past binnen de groeistrategie van de Jong & Laan. Het kantoor, dat in 2022 private equityfonds Waterland aan boord haalde, lijfde afgelopen jaren onder meer Horlings en Marshoek in. Dutch Accounting House, opererend vanuit Helmond, geeft De Jong & Laan een betere toegang tot klanten in het zuiden van het land.

Voor klanten van Dutch Accounting House verandert er weinig: zij blijven bediend worden onder de vertrouwde naam. Partner Carlo van Diesen benadrukt de sterke culturele match tussen beide organisaties: “Onze klanten waarderen onze persoonlijke betrokkenheid en focus op kwaliteit. Naast onze one-stop shop – die door het samengaan met de Jong & Laan verder wordt verbreed – leveren we kennis en kunde als het gaat om het bedienen van internationaal georiënteerde organisaties. Zo versterken we elkaar.” Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan, voegt toe: “Dutch Accounting House brengt waardevolle expertise, extra slagkracht en een indrukwekkende nationale én internationale klantenportefeuille mee.”

Dutch Accounting House werd in 1994 opgericht door René Schavemaker. Hij trok in 2010 de aandacht toen hij een kantoor opende in Vietnam. Doel was de kosten van administratief werk te drukken.

Op de foto: v.l.n.r. Carlo van Diesen (Dutch Accounting House), Jurgen van Breukelen (de Jong &

Laan, Rebecca Wijbrandi-Berkhoudt (de Jong & Laan)