Genomineerden AV Marketing Award 2025: wie zet de toon in merkbouw?

Steeds meer accountantskantoren investeren bewust in branding, communicatie en marketing. Niet alleen om zichtbaar te zijn, maar om hun verhaal te vertellen.

Om klanten én medewerkers aan zich te binden. Met de AV Marketing Award zetten we kantoren in het zonnetje die hierin vooroplopen. Die laten zien dat marketing in de accountancy creatief, strategisch en onderscheidend kan zijn.

Vorig jaar ging Van Oers er met de titel vandoor. Met een sterke campagne rondom hun merkverhaal en een herkenbare, consistente uitstraling wist het kantoor zich overtuigend te onderscheiden. Na beoordeling van de inzendingen door de jury zijn dit de vier genomineerden voor 2025:

Aaff – Co-ownership als krachtig merkverhaal Crowe Foederer – À la Louis: marketing met karakter Qconcepts – Een merk gebouwd op autonomie Visser & Visser – Altijd vooruit

Eervolle vermelding – JAN

JAN verdient een speciale vermelding voor hun creatieve en persoonlijke aanpak. Met opvallende campagnes zoals de oranje treinactie en een sterke tone of voice weet JAN sympathie én zichtbaarheid te creëren.

De winnaar van de AV Marketing Award 2025 wordt bekendgemaakt tijdens het AV Top 50-event op 26 november in Kasteel Woerden. Met deze award willen we kantoren erkennen die durven denken als merkbouwers en hun identiteit niet verstoppen achter cijfers, maar er juist mee naar buiten treden.