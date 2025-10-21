Wie is hét HR-voorbeeld in de accountancy in 2025? 

De allereerste HR-Award van Accountancy Vanmorgen komt eraan. Uit maar liefst tien inzendingen zijn na een zorgvuldige beoordeling vier kantoren genomineerd: aaff, De Jong & Laan, Lansigt en Qconcepts.

Tijdens het AV Top 50-event op 26 november wordt bekendgemaakt welk kantoor zich HR-voorbeeld van 2025 mag noemen. De beoordeling is gericht op op vijf thema’s:

Strategische HR

Leiderschap en cultuur

Recruitment en duurzaam aannamebeleid

Talentontwikkeling en loopbanen

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

De jury

De jury wordt gevormd door Tanja Schreurs, eigenaar van Finch Online en oprichter van Kantoor Blauwdruk. Na ruim vijftien jaar ervaring in de accountancy, onder meer bij de SRA, kent zij de sector van binnenuit. Gaandeweg heeft zij haar expertise in goed werkgeverschap en leiderschap verder ontwikkeld en zag ze de impact op het aantrekken en behouden van mensen. Ze werkt dagelijks met partnerteams en kantooreigenaren van MKB tot top 30, en staat bekend om haar scherpe blik en concrete aanpak.

Over haar rol in de jury zegt ze:

“Ik heb vooral gekeken naar visie en doorvertaling in de zin van: hoe dat aantoonbaar uitwerkt in de praktijk. Mooie plannen zijn een ding, maar de echte waarde zie je pas als medewerkers het ook voelen en ervaren.”

De genomineerden

aaff De Jong & Laan Lansigt QConcepts

Waarom deze award ertoe doet

De HR-Award is een erkenning voor kantoren die begrijpen dat juist de kracht van hun mensen het verschil maakt. Of zoals jurylid Tanja Schreurs het samenvat: “Het is erkenning voor koplopers én een uitnodiging aan de rest om wakker te worden.”

We bedanken alle kantoren die hun aanpak hebben ingezonden en feliciteren de genomineerden met hun plek op de shortlist. Op 26 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het AV Top 50-event in Kasteel Woerden, en daarna uiteraard ook online.