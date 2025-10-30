Duurzaamheid krijgt met ESG award podium tijdens AV-Top 50 Event

Niet alleen in de advisering richting klanten, maar ook in de manier waarop kantoren zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun maatschappelijke impact. Dit jaar reikt Accountancy Vanmorgen daarom opnieuw de ESG award uit.

Bij het vaststellen van de nominaties voor de award keek de jury onder meer naar de mate van integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie, transparantie over resultaten en uitdagingen, en de impact op andere organisaties en de bredere omgeving. Na een zorgvuldige beoordeling door de jury zijn twee kantoren genomineerd: aaff en Vermetten.

De jury

De beoordeling is uitgevoerd door Usha Ganga, specialist op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen binnen de financiële sector. Zij beoordeelde de inzendingen op concrete resultaten, transparantie en de manier waarop kantoren duurzaamheid in hun bedrijfsvoering verankeren.

Waarom deze award ertoe doet

De ESG award is bedoeld om aandacht te geven aan accountantskantoren die verder kijken dan cijfers alleen. Zij tonen aan dat maatschappelijke verantwoordelijkheid en zakelijke prestaties hand in hand kunnen gaan.

We feliciteren aaff en Vermetten met hun nominatie en bedanken alle kantoren die hun duurzaamheidsaanpak hebben ingezonden. De winnaar wordt onthuld tijdens het AV Top 50 Event op 26 november in Kasteel Woerden.