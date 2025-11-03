EY onthoudt zich van oordeel over cijfers Ebusco

Ebusco verkeert financieel in zwaar weer en er werd met smart gewacht op de vertraagde audit. “We hebben die nu kunnen afronden en de controlerend accountant heeft een oordeelonthouding opgenomen in het verslag. Het controleproces heeft niet geleid tot enige impact op de financiële positie en het bedrijfsresultaat voor het jaar 2024”, laat Ebusco weten. “Er zijn wel een aantal fouten geïdentificeerd in de toelichting op de financiële cijfers, waaronder wiskundige onzorgvuldigheden, incorrecte kruisverwijzingen en inconsistenties tussen het boekjaar 2024 en 2023.”

Verslaglegging ondermaats

EY schrijft in de accountantsverklaring: “Het bedrijf verkeert in financiële moeilijkheden en heeft een herstructureringsproces doorgemaakt, waaronder talrijke wijzigingen in het personeel, het management en de raad van bestuur. Dit heeft de effectiviteit van de (interne controle op de) financiële verslaglegging verder verminderd, die als ondermaats wordt beoordeeld en verschillende materiële zwaktes bevat.”

Continuïteit onzeker

Het bedrijf laat verder weten dat dat liquiditeitsproblemen nog altijd voortduren, “resulterend in een materiële onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van het bedrijf”. Wel is er vanuit een Chinese partner een kapitaalinjectie van € 9 miljoen toegezegd die in delen beschikbaar komt. Daarvan is tot nu toe 44% overgemaakt. Er zijn ook afspraken met een Chinese toeleverancier over financiering van inventaris van bussen, maar die zijn nog niet definitief.

De algemene aandeelhoudersvergadering staat nu gepland voor 16 december. Op de agenda staat daar onder meer de benoeming van Roel Nagelmaeker tot nieuwe CFO.