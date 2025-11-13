Lapperre nieuwe voorzitter BFT, Pheijffer in bestuur

Lapperre volgt Chris Breedveld op, wiens tweede termijn dan afloopt. Lapperre is sinds maart 2025 al bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter. Hij combineert zijn bestuursfunctie bij BFT met zijn rol als secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).



Als nieuw bestuurslid is prof. dr. mr. Marcel Pheijffer aangetrokken. Pheijffer geniet bekendheid als hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij columnist van het Financieele Dagblad. Hij is met name gevraagd vanwege zijn expertise op het gebied van forensische accountancy, witwassen, compliance en toezichtsvraagstukken.