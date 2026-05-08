BFT positief over vernieuwd accountantsprotocol notarissen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft samen met beroepsorganisaties een nieuw accountantsprotocol voor notarissen opgesteld. Dat blijkt na een jaar meer inzicht te bieden.

8 mei 2026 door Accountancy Vanmorgen

Volgens het BFT is het “een belangrijke stap vooruit in het financieel toezicht op notarissen”. “De sector heeft de nieuwe werkwijze voortvarend opgepakt en de aangeleverde rapportages geven waardevolle inzichten in financiële processen, integriteit en interne beheersing binnen notariskantoren.”

Jaarlijks vraagt BFT accountants van notarissen om specifieke werkzaamheden uit te voeren en hierover te rapporteren. Voor de rapportages over 2024 werd een nieuw accountantsprotocol opgesteld. “Doel van dit nieuwe protocol is beter toezicht te kunnen houden op de financiën, integriteit en kwaliteit van de notaris.” 2025 was het eerste jaar waarin met het gewijzigde protocol is gewerkt en BFT koppelt de resultaten terug aan de sector.

Meer inzicht

Winstpunten zijn dat het nieuwe protocol concreet inzicht oplevert in kantoorprocedures en interne beheersingsmaatregelen. Daarnaast is het volgens het BFT een stevige basis voor gerichte toezichtsvragen, aanbevelingen en verbeteracties. Het protocol biedt ook de mogelijkheid om notarissen gericht te ondersteunen bij verdere kwaliteitsverbetering.

Verder automatiseren

Als belangrijkste verbeterpunten kwamen uit de evaluatie een verdere automatisering van de accountantsrapportages, duidelijkere formulering van enkele vragen om interpretatieverschillen te verkleinen en een herbeoordeling van de toegevoegde waarde van bepaalde werkzaamheden.

