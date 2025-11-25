Stolwijk Kennisnetwerk versterkt zich met SNP

“Groter worden an sich niet onze ambitie”

Met de aansluiting van SNP groeit SKN naar zo’n 300 medewerkers en breidt het zijn werkgebied en klantenportefeuille uit in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Ook versterkt het de bestaande banden met hogescholen en universiteiten in de regio. “Maar”, benadrukt Joost Kelderman, “groter worden an sich is niet onze ambitie. Het is een logisch gevolg van het bouwen aan onze missie en visie: ondernemers en bestuurders van publieke en maatschappelijke organisaties de meerwaarde leveren die zij nodig hebben om duurzaam succesvol te blijven. En van wat we als SKN net zo belangrijk vinden: elke dag weer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers.”

Opvolging

Hoewel SNP-vennoten Stef Hoogstraten en Paul Gensen nog geruime tijd vakinhoudelijk actief blijven in de organisatie, verzekert de toetreding tot SKN hen alvast van goede opvolging van hun persoonlijke rollen. Daarnaast biedt de stap uitstekend ontwikkelperspectief voor alle SNP-medewerkers en verbreding van het dienstenaanbod. Hoogstraten: “We willen zekerheid voor het team en onze klanten, met behoud van het persoonlijke karakter. Op al die vlakken zien wij een goede match met SKN. En vergeet zeker ook niet de meerwaarde van nieuwe diensten zoals HRM, data efficiency en advies voor fusies en overnames.”

Stolwijk Kennisnetwerk

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) is een breed georiënteerde kennis- en adviesorganisatie bestaande uit Stolwijk Kelderman, Vitacon Luteijn, TLA Advies, Stolwijk vanWijk, Stolwijk Pietersberg en Stolwijk Publiek Advies. De straks bijna 300 collega’s werken verspreid over kantoren in Doetinchem, Zevenaar, Wijchen, Deventer en Twello en hebben ieder voor zich hun eigen specialisme: accountancy, fiscaal en juridisch advies, HRM, data en efficiency en advies voor fusies en overnames, herstructurering en het publiek domein.

Fotobijschrift: V.l.n.r.: Stef Hoogstraten, Joost Kelderman en Paul Gensen.