Aannemers: fiscus legt bouwers forse naheffingen op voor zzp’ers

Volgens de brancheorganisatie lopen de naheffingen uiteen van ongeveer 1 miljoen tot 10 miljoen euro.

Volgens David van Swol, strategisch expert sociale zaken en werk bij AFNL, gaat het om uiteenlopende bedrijven, waaronder ondernemingen van “naam en faam”. “We kunnen geen namen noemen, maar er zit een partij tussen met een omzet van meer dan 1 miljard euro”, aldus Van Swol. Het gaat volgens hem om drie tot vier bedrijven. Bij de Belastingdienst was niemand beschikbaar voor commentaar.

Handhaving

Vanaf 1 januari 2025 handhaaft de Belastingdienst actief op schijnzelfstandigheid en worden naheffingen en boetes opgelegd als zzp’ers feitelijk in loondienst werken. In 2025 worden nog geen boetes opgelegd, maar wel naheffingen. Vanaf 2026 kunnen ook boetes volgen, met naheffingen tot wel 100 procent van de verschuldigde belasting.

De verwachting is dat de handhaving ‘zich verder de keten in zal bewegen’, meldt brancheorganisatie AFNL. ‘Ook onderaannemers zullen dus moeten schakelen. Het is positief dat toezichthouders juist bedrijven van naam en faam hebben bezocht; dit heeft een duidelijk signaal- en uitstralingseffect naar de rest van de sector. Wij zien deze ontwikkeling als noodzakelijk voor een eerlijk en stabiel speelveld. De achterban is eerder al gewaarschuwd om tijdig maatregelen te nemen waar dat nodig is.

Ons advies is helder: stop met het inhuren van schijnzelfstandigen en doe dit onmiddellijk. Tegelijkertijd moeten echte zelfstandigen juist wél ruimte houden, dat staat voor de AFNL niet ter discussie. Wat we echter te vaak zien, zijn constructies die de toets van de Belastingdienst niet kunnen doorstaan.’

(ANP/AV)