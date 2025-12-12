Ferocia neemt ACS behavioural auditing & consulting over

Ferocia heeft ACS behavioural auditing & consulting overgenomen. Tegelijkertijd verbindt Jan Otten zich voor minimaal drie jaar als Associate Partner aan Ferocia. Met deze stap voegt Ferocia expertise in gedrag en cultuur (soft controls) toe aan haar aanbod binnen opleidingen en trainingen, en interim en consultancy.

Door de kennis en ervaring van Ferocia te combineren met die van ACS behavioural auditing & consulting ontstaat volgens de betrokkenen ‘een geïntegreerde aanpak waarin hard en soft controls elkaar versterken en direct toepasbaar worden in de praktijk.’

“Met ACS behavioural auditing & consulting halen we de grondlegger van behavioural auditing in huis,” aldus Mark Daamen, Partner van Ferocia. “Organisaties zijn pas echt in control als gedrag en cultuur consistent zijn met beleid, procedures en risicobeheersing. Door gedrag en cultuur te verbinden met onze opleidingen & trainingen en interim & consultancy, maken we behavioural auditing nog praktischer en meer toepasbaar voor onze relaties. Hiervoor lanceren we begin 2026 nieuwe producten en diensten.”

Ook Jan Otten, oprichter van ACS behavioural auditing & consulting, ziet grote meerwaarde: “Behavioural auditing maakt zichtbaar waarom procedures en beheersmaatregelen wel of niet werken. Door onderdeel te worden van Ferocia kunnen we onze aanpak verder opschalen en de impact vergroten bij klanten die menselijk gedrag willen meenemen in audits, risicomanagement, control en compliance.”

Ferocia richt zich op het gebied van interim & consultancy, opleidingen & trainingen, en werving & selectie, binnen de vakgebieden internal audit, control en risicomanagement.