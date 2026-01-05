Personalia | Tom Verhaegen volgt Brouckaert op als CEO bij PIA

Met het oog op verdere internationale groei benoemt PIA Group Tom Verhaegen (53) tot Group CEO. Verhaegen volgt oprichter Steven Brouckaert op, en krijgt als opdracht mee om PIA ook in Duitsland en Frankrijk een gevestigde naam te laten worden.

Oprichter Steven Brouckaert zal zich voortaan volledig richten op M&A-activiteiten in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en daarbuiten.

Tom Verhaegen zal verantwoordelijk zijn voor het verder uitbouwen van PIA Group, in lijn met de ambitieuze groeidoelstellingen. Na een periode van sterke groei in de Benelux, waar inmiddels 63 kantoormerken zich aansloten, zet PIA Group nu de volgende stap met Duitsland en Frankrijk als eerste nieuwe Europese kernmarkten.

Het internationale managementteam van PIA Group bestaat voortaan uit Tom Verhaegen

(Group CEO), Arno Schalk (Group CIO) en Joris Dierick (Group CFO), aangevuld met Nathalie

Calle, CEO BeLux, en Ewout Brouwers, CEO Nederland. Op termijn komen daar ook CEO’s

voor Duitsland en Frankrijk bij.

Tom Verhaegen

Tom Verhaegen heeft een carrière van meer dan 30 jaar opgebouwd bij onder meer AB

InBev, SABMiller en Agilitas Group. “In mijn professionele carrière komen een paar duidelijke

thema’s terug: klant- en servicegericht denken, het investeren in de ontwikkeling van

mensen, het bouwen van een sterke en ambitieuze bedrijfscultuur rond waarden als passie,

persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap, het ontwikkelen en uitrollen van

best practices en – last but not least – internationalisering,” vertelt Tom Verhaegen. “Deze

thema’s komen perfect samen in mijn nieuwe rol bij PIA Group.”

Uitbreiding naar Duitsland en Frankrijk

Een van de belangrijke uitdagingen voor Tom Verhaegen wordt de succesvolle uitbreiding van

PIA Group naar Duitsland en Frankrijk. Ook in deze markten blijft PIA Group naar eigen zeggen ’trouw aan haar model: het overnemen van sterke accountancy-, advisory- en auditkantoren met respect

voor hun DNA.’

“Elke markt heeft zijn eigen dynamiek en kenmerken,” zegt oprichter Steven Brouckaert. “We rekenen op Tom om de activiteiten in de verschillende landen strategisch op elkaar af te stemmen, met respect voor lokale eigenheid. Tom brengt de ervaring, senioriteit en internationale mindset die nodig zijn om onze kantoren in verschillende landen met elkaar te verbinden en de groep als geheel verder te versterken.”

Tom Verhaegen over zijn nieuwe opdracht: “Van een bedrijf met Benelux-roots een Europese speler maken: dat is een ambitie die enorm aanspreekt. PIA Group is een indrukwekkend groeiverhaal waarin ondernemerschap centraal staat binnen een decentraal model, aangevuld met belangrijke synergievoordelen die zowel de groep als zijn ondernemende vennoten versterken. Dat zijn principes waar ik eerder in mijn carrière al mee werkte en waar ik voor de volle 200% in geloof. Ik kijk ernaar uit om met de enthousiaste PIA-teams van de verschillende landen samen te werken.”

In een markt van schaalvergroting wil PIA Group doorgroeien tot een toonaangevende

internationale speler in accountancy-, audit- en advisorydiensten. PIA Group werd in 1999 opgericht in België door Steven Brouckaert. De groep is actief in België, Nederland en Luxemburg, telt in deze drie landen meer dan 100 vestigingen en 2.400 medewerkers. In 2024 realiseerde PIA Group in België en Nederland een omzet van meer dan 250 miljoen euro. Het is de ambitie om eind 2025 in de Benelux door te groeien naar 400 miljoen euro.