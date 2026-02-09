Reparatieclausule moet duidelijkheid geven over naleving CSRD

Door de trage implementatie van de Europese regels in Nederland is er onduidelijkheid ontstaan over hoe het zit met de CSRD. Die gaat straks met terugwerkende kracht gelden. “Het kabinet heeft oog en begrip voor de onzekerheden over de juridisch juiste manier van rapporteren en de controle daarop. Tegelijkertijd zien we door het beginsel van Unietrouw geen ruimte om de CSRD niet met terugwerkende kracht tot en met boekjaar 2024 te implementeren”, aldus Heinen aan de Tweede Kamer.

Vrijwillig CSRD toegepast betekent wet nageleefd

De minister wil wel tegemoetkomen aan de zorgen en gaat een reparatiebepaling toevoegen aan de regelingen die de CSRD implementeren. “Die bepaling strekt ertoe dat ondernemingen en accountants(organisaties) die voor de inwerkingtreding van de implementatieregelingen al vrijwillig in overeenstemming met de CSRD hebben gehandeld, worden geacht te hebben voldaan aan hun verplichtingen die voortvloeien uit de implementatiewetgeving.”

Concreet betekent dit dat de onderneming een duurzaamheidsrapportage over 2024 en 2025 heeft gepubliceerd volgens de ESRS-standaard en dat een externe accountant een assurance-onderzoek van deze rapportering volgens de NBA-standaarden heeft verricht. “Dit sluit aan op hoe ondernemingen dit in de praktijk doen: nagenoeg alle relevante ondernemingen hebben vrijwillig over boekjaar 2024 gerapporteerd en accountants hebben die duurzaamheidsverslagen gecontroleerd. De eis dat dit in overeenstemming met de CSRD is, is uiteraard voor zover dat redelijkerwijs van de betrokkenen kon worden verwacht zonder implementatiewetgeving.”

Als de implementatiewetgeving niet op uiterlijk 1 oktober 2026 in werking is getreden, wordt de reparatieclausule ook op boekjaar 2026 toegepast. “Op die manier wordt ook voor boekjaar 2026 een redelijke termijn geboden om overeenkomstig de implementatiewetgeving te rapporteren.”

Uitstel wetgevingsoverleg

Heinen verwacht in maart de tekst van de wijzigingsrichtlijn die volgt uit het Omnibus I-pakket om de CSRD te versimpelen. “Onmiddellijk na de publicatie in maart zal een nota van wijziging via de ministerraad voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het aangepaste ontwerpimplementatiebesluit wordt naar uw Kamer gestuurd in het kader van de voorhangprocedure.” In die stukken zijn de wijzigingsrichtijn en de reparatieclausule verwerkt. “Ook is de lidstaatoptie opgenomen waarmee het aantal rapporteringsplichtige ondernemingen vanaf boekjaar 2025 aanzienlijk kleiner wordt.”

Op 2 maart staat in de Tweede Kamer een overleg gepland over het Implementatiewetsvoorstel, maar dat wil de minister uitstellen zodat ook de wijzigingsrichtlijn uit het Omnibus I-pakket kan worden besproken. “Ik geef uw Kamer daarom in overweging om de behandeling van het wetgevingsoverleg uit te stellen totdat de nota van wijziging is ingediend.”

Meer zekerheid

De NBA, die samen met onder meer VNO-NCW en Eumedion herhaaldelijk aandacht heeft gevraagd voor de risico’s die ontstaan wanneer duurzaamheidsrapportering en assurance met terugwerkende kracht verplicht worden, reageert verheugd bij monde van voorzitter Bianca de Jong-Muhren: “Ik ben blij dat het kabinet ontvankelijk is gebleken voor de zorgen die wij voor het voetlicht hebben gebracht. De aangekondigde reparatieclausule gaat meer zekerheid bieden aan ondernemingen en accountants.”