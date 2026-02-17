Twee derde auditors omarmt AI, maar menselijk oordeel blijft leidend

Uit wereldwijd onderzoek van IDC en Caseware blijkt dat kunstmatige intelligentie in hoog tempo terrein wint binnen audit en accountancy.

Twee derde (66 procent) van de ondervraagde professionals geeft aan dat AI inmiddels actief is verankerd in de organisatiestrategie, wordt toegepast in geselecteerde functies of zich in de pilotfase bevindt. Daarnaast is 53 procent ervan overtuigd dat AI-tools de auditkwaliteit kunnen verbeteren.

AI wordt structureel vaker ingezet

Voor het onderzoek Future of Audit and Accounting in the AI Era werden wereldwijd meer dan 1.000 audit- en accountancyprofessionals bevraagd. De resultaten laten zien dat de sector de experimenteerfase achter zich laat en AI steeds vaker structureel inzet. Tegelijkertijd blijft het professionele oordeel centraal staan. Maar liefst 76 procent van de respondenten verwacht dat AI het vakgebied in het komende decennium fundamenteel zal transformeren.

Die toekomstverwachting gaat echter gepaard met duidelijke randvoorwaarden. Bijna twee derde (64 procent) stelt dat uitkomsten die met AI zijn gegenereerd altijd gevalideerd moeten worden wanneer zij worden gebruikt ter ondersteuning van professionele oordeelsvorming. Volgens de onderzoekers onderstreept dit dat AI het menselijk oordeel moet versterken en niet vervangen, en dat toezicht en verantwoordelijkheid onlosmakelijk verbonden blijven met het gebruik van de technologie.

Vertrouwen

“Wat in dit onderzoek opvalt, is geen aarzeling over AI, maar helderheid,” zegt David Marquis, CEO van Caseware. Volgens hem erkennen professionals de meerwaarde van AI, maar stellen zij duidelijke eisen op het gebied van validatie, governance en verantwoordelijkheid. Vertrouwen blijft volgens hem de kern van het vak.

Ook bij IDC ziet men een verschuiving. Mickey North Rizza, group vice-president Enterprise Software, stelt dat de waarde van AI steeds minder wordt gemeten aan losse experimenten en steeds meer aan de mate waarin organisaties AI integreren in bestaande methodologieën, kwaliteitscontroles en governancekaders. “Naarmate AI onderdeel wordt van dagelijkse workflows, wordt de waarde ervan steeds meer bepaald door hoe goed organisaties deze tools integreren in gevestigde methodologieën, kwaliteitscontroles en governancekaders. Organisaties die deze doordachte integratie prioriteren, zullen beter gepositioneerd zijn om het vertrouwen te behouden dat het vak definieert.”

Drempel voor AI-adoptie

Praktische belemmeringen spelen daarbij een belangrijke rol. De grootste drempel voor AI-adoptie blijkt de implementatiekosten (34 procent), gevolgd door een tekort aan technisch talent (30 procent) en regelgevende onzekerheid (17 procent). Ethische zorgen (8 procent) en culturele weerstand tegen verandering (11 procent) worden minder vaak genoemd, wat erop wijst dat de terughoudendheid vooral operationeel en organisatorisch van aard is.