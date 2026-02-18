Lyanthe lanceert pre-accounting platform Lyanthe Next

Volgens commercieel directeur Gerrit Veltkamp sluit het platform aan op een duidelijke ontwikkeling binnen de accountancy. “Accountantskantoren zijn toe aan de volgende fase van automatisering. Niet alleen digitaliseren, maar meer nog het structureel automatiseren en standaardiseren van werkprocessen met een hoge mate van quality assurance. Met Lyanthe Next brengen we die stap samen in één platform.”

Van herkenning naar automatisering

Lyanthe ondersteunt dagelijks accountants- en administratiekantoren bij het verwerken van grote aantallen facturen binnen complexe administratieve omgevingen. Vanuit deze praktijkervaring ziet het bedrijf dat traditionele digitaliseringsoplossingen hun grenzen bereiken. Met Lyanthe Next verschuift de focus daarom van alleen herkennen naar het verder automatiseren en standaardiseren van pre-accountingprocessen.

“De software herkent facturen, splitst btw-tarieven automatisch en beheert boekingsregels centraal,” legt Veltkamp uit. “Afwijkingen worden door het systeem gesignaleerd en ter controle voorgelegd aan medewerkers, waarbij het platform ondersteuning biedt voor het inrichten van uitzonderingen op categorieën en escalatieregels.” Volgens hem leidt dit tot een hoog percentage automatische boekingen (tot wel 95 procent en soms nog meer), afhankelijk van inrichting en gebruik.

Focus op schaalbaarheid en uniformiteit

Waar veel oplossingen per administratie zijn ingericht, is Lyanthe Next opgezet als een platform dat kantoorbreed kan worden toegepast. Boekingsregels en controles kunnen centraal worden ingericht en gelden daarmee over meerdere administraties en vestigingen heen. “Onze software helpt kantoren om één uniforme werkwijze te hanteren, ook wanneer administraties, vestigingen of teams veranderen. Daardoor is Lyanthe Next met name geschikt voor middelgrote en grotere kantoren die te maken hebben met groei, overnames of een divers softwarelandschap.”

Het platform integreert met verschillende boekhoudpakketten, waaronder Exact, Twinfield, AFAS, Yuki, King, Odoo, Adsolut en Expert/M. Hierdoor kunnen kantoren één werkwijze hanteren, ongeacht het gebruikte boekhoudsysteem.

Inzet van AI-ondersteuning

Lyanthe Next maakt gebruik van meerdere AI-ondersteunende functies die gericht zijn op controle, optimalisatie en inzicht. Zo analyseert het systeem factuurverwerking en doet het voorstellen voor nieuwe boekingsregels op basis van patronen in data. Kantoren behouden hierbij zelf de regie over welke regels worden overgenomen en toegepast. Daarnaast biedt een dashboard inzicht in prestaties per vestiging en medewerker, met als doel procesverbetering inzichtelijk te maken.

Volgens Gerrit Veltkamp speelt het platform in op een bredere ontwikkeling binnen de accountancysector: “Accountantskantoren zoeken naar manieren om administratieve processen verder te centraliseren en te standaardiseren, zonder concessies te doen aan kwaliteit. Met Lyanthe Next zetten we daar de volgende stap in.”