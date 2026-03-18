Finch lanceert cultuuralgoritme voor accountancy dat werkfit en cultuurverschillen zichtbaar maakt

Bij sommige accountantskantoren vertrekt meer dan een derde van de nieuw ingestroomde professionals binnen een jaar. Volgens platform Finch Online ligt de oorzaak vaak niet in werkdruk of arbeidsvoorwaarden, maar in een mismatch tussen de manier waarop professionals willen werken en de werkcultuur binnen een kantoor.

Om dat verschil beter zichtbaar te maken introduceert Finch een sectorspecifiek cultuuralgoritme dat laat zien hoe er in de praktijk wordt samengewerkt, aangestuurd en besloten.

Anders kijken naar instroom en behoud

Volgens initiatiefneemster Tanja Schreurs is het hoognodig dat accountantskantoren anders gaan kijken naar instroom en behoud.

“In de sector wordt nog te veel gestuurd op hoeveel mensen er binnenkomen. Maar de manier van werken bepaalt uiteindelijk of iemand blijft.

Simpel voorbeeld: autonomie is een belangrijke voorspeller van een duurzame match. Een professional die energie krijgt van zelfstandige besluitvorming loopt structureel leeg in een omgeving waar elke stap vooraf moet worden afgestemd. Andersom geldt hetzelfde.”

Schreurs werkt al jaren met accountantskantoren op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. In die praktijk ziet zij steeds dezelfde patronen terugkomen: verschillen in verwachtingen over samenwerking, aansturing en professionele ruimte leiden structureel tot frictie en uitstroom.

Van kernwaarden naar daadwerkelijkgedrag

Veel accountantskantoren beschrijven hun cultuur in termen van (kern)waarden en intenties. Maar die zeggen weinig over hoe er daadwerkelijk wordt gewerkt. Cultuur wordt pas echt zichtbaar in gedrag. Juist wanneer belangen botsen: bij deadlines, fouten, tegenspraak en besluitvorming.

Het cultuuralgoritme van Finch richt zich daarom bewust op die laag: hoe samenwerking, leiderschap en autonomie in de praktijk vorm krijgen.

Het model brengt werkcultuur in kaart op vijf cultuurthema’s: autonomie en professionele ruimte, leiderschapsconsistentie, samenwerking en aanspreekbaarheid, structuur en voorspelbaarheid en veranderbereidheid.

Daarmee wordt zichtbaar waar professionals en organisaties elkaar versterken en waar verschillen kunnen ontstaan die later tot frictie leiden. Het instrument beoordeelt daarbij niet welke cultuur ‘beter’ is, maar maakt verschillen explicieter.

Eerste kantoren maken cultuur zichtbaar

Steeds meer accountantskantoren maken gebruik van het model om hun werkcultuur inzichtelijk te maken. Onder meer Blömer, Joanknecht, Eshuis en OOvB hebben hun cultuurprofiel via Finch zichtbaar gemaakt.

Aansluiting op sector en praktijk

Bij de ontwikkeling van het model is rekening gehouden met de kaders die beroepsorganisaties stellen aan cultuur en gedrag binnen accountantsorganisaties. Het instrument kan daardoor niet alleen worden ingezet om duurzame instroom te bevorderen, maar biedt kantoren ook handvatten om cultuur en gedrag binnen hun organisatie concreter bespreekbaar te maken.

Inzicht in patronen binnen de sector

Naarmate meer professionals en kantoren deelnemen, ontstaat er bovendien steeds meer inzicht in patronen in de sector. Finch deelt deze inzichten met aangesloten kantoren, bijvoorbeeld over werkvoorkeuren van professionals en verschillen tussen kantoren in samenwerking, leiderschap en autonomie.

Die inzichten helpen kantoren om hun positionering als werkgever scherper te maken en beter te begrijpen waar zij zich onderscheiden en waar het mogelijk wringt.

Het vernieuwde Cultuurkompas is vanaf 18 maart beschikbaar via www.finchonline.nl.

Meer weten of doorpraten over werkcultuur binnen jouw kantoor? Neem gerust contact op met Tanja Schreurs via contact@finchonline.nl.