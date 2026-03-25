Silverfin lanceert Talking Points: advies halen uit routinewerk

Silverfin, het cloud-first SaaS‑platform voor accountants, lanceert Talking Points: een nieuwe functionaliteit die kantoren helpt hun adviesverlening op te schalen door inzichten uit dossiercontroles beter te benutten.

Met Talking Points kunnen accountants tijdens dossierreviews makkelijk aandachtspunten vastleggen, die helder delen met klanten en opvolgen met concrete actiepunten – allemaal binnen één platform.

Tijdens een eerste testfase werden meer dan 40.000 gesprekspunten aangemaakt bij 400 klanten. Maar liefst 85% daarvan waren adviesgerichte opmerkingen die spontaan opdoken tijdens dagelijkse compliance‑taken. Dat toont dat accountants wel degelijk advieskansen zien in hun compliance werk, maar vaak geen vaste manier hebben om daar echt iets mee te doen.



Talking Points helpt kantoren klantgesprekken voor te bereiden zonder extra werk: het platform haalt automatisch relevante opportuniteiten naar boven tijdens de gewone compliance‑flow. Accountants kunnen hun bevindingen daarna op een professionele en klantgerichte manier presenteren, op basis van live financiële data. Na elk gesprek genereert AI een gestructureerde samenvatting en duidelijke actiepunten, zodat niets tussen de mazen van het net glipt.

Een reviewmeeting die bijvoorbeeld ongebruikelijke schommelingen in de kostprijs van de omzet aan het licht brengt, kan meteen aanleiding geven tot een gesprek met de klant over prijszetting, leveranciersrisico’s of marges. Zo wordt routineus compliance‑werk een directe aanleiding voor sterkere klantgesprekken. Bovendien krijgen kantoren een volledig, doorzoekbaar overzicht van alle klantgesprekken, wat het overdrachtsrisico verkleint en continuïteit garandeert wanneer teams wijzigen.

Adviesverlening opschalen op kantoorniveau

Stroomlijn je advies over je volledige klantenportefeuille. Door Talking Points te combineren met Silverfins Insights‑module kunnen kantoren patronen of regelgevende wijzigingen detecteren die meerdere klanten tegelijk raken, en relevante gesprekspunten op schaal genereren. Voor kantoren die honderden of duizenden klanten beheren, maakt dit de shift mogelijk van reactieve, eenmalige adviesmomenten naar een proactieve en consistente adviesaanpak over de hele portefeuille heen.

Van individuele dossiers naar portfolio‑breed inzicht

Voor kleinere kantoren pakt Talking Points een heel andere uitdaging aan. Daar zitten klantrelaties en de volledige gespreksgeschiedenis vaak bij één partner. Als die persoon niet beschikbaar is, bestaat er vaak geen duidelijk overzicht van wat er besproken of toegezegd werd. Door automatisch een archief aan te leggen van elke klantinteractie, transformeert Talking Points individuele kennis in kantoorbrede continuïteit.

In tegenstelling tot losstaande advies- of vergadertools is Talking Points geïntegreerd in het platform waar de compliance-activiteiten al plaatsvinden. Bedrijven hoeven geen gegevens te exporteren, niet te schakelen tussen systemen en geen extra tools te gebruiken. De workflow verloopt van dossier nazicht tot gesprek met de klant en follow-up, allemaal binnen één enkel platform.

An Maes, CEO van Silverfin: “Compliance is in de meeste kantoren strak georganiseerd, maar in klantgesprekken gaat die structuur vaak verloren. En net daar zitten de inzichten die het verschil maken. Met Talking Points brengen we die twee werelden samen. We willen accountants meer advies kunnen geven zonder extra tools of extra werk – gewoon door beter te benutten wat ze elke dag zien en doen.”

