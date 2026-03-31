Leijte Regoort accountants gaat samen verder met Van ’t Hul

Leijte Regoort accountants uit Maarssen gaat samen verder met Van ’t Hul adviseurs | fiscalisten | accountants uit Wilnis. Met de samenwerking bundelen beide kantoren hun krachten om ondernemers in de regio breder te ondersteunen op het gebied van accountancy, fiscaliteit en ondernemingsadvies.

Volgens de betrokken kantoren stonden in het traject drie zaken centraal: behoud van de persoonlijke relatie met cliënten, borging van kwaliteit en het creëren van een toekomstbestendige organisatie voor medewerkers en relaties. Van ’t Hul sluit daar volgens Leijte Regoort goed op aan, onder meer door een vergelijkbare werkwijze en regionale verankering.

Vaste contactpersonen blijven betrokken

Voor cliënten verandert er in de dagelijkse praktijk weinig, benadrukken de partijen. De vaste contactpersonen blijven betrokken en ook Peter Leijte en Nicole Regoort blijven de komende jaren actief voor hun relaties. Medewerkers van Leijte Regoort blijven eveneens aan boord.

Door de samenwerking krijgen cliënten daarnaast toegang tot bredere expertise binnen Van ’t Hul. Partners Gerd van ’t Hul en Johan Samsom brengen aanvullende kennis mee op het gebied van fiscale optimalisatie, strategisch advies en begeleiding bij groei, herstructurering en bedrijfsopvolging.

Volgens Gerd van ’t Hul past de samenwerking goed bij de visie van het kantoor: “Wij kijken met vertrouwen uit naar deze samenwerking. Onze kantoren delen dezelfde visie op persoonlijke dienstverlening en kwaliteit. Dat vormt een sterke basis om ondernemers in de regio ook in de toekomst optimaal te begeleiden.”

Versterken positie Ronde Venen

Met de stap versterken beide kantoren hun positie in de regio Utrecht en De Ronde Venen. Volgens de kantoren blijft de dienstverlening daarbij nadrukkelijk persoonlijk en dichtbij de ondernemer georganiseerd.