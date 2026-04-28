Newtone versterkt adviespraktijk met vermogensbescherming via Legent

Newtone heeft Legent, specialist in vermogensbescherming voor ondernemers, aan zich verbonden. Daarmee breidt het advies- en accountantskantoor zijn dienstverlening uit op een terrein dat steeds vaker raakt aan ondernemerschap, financiering, continuïteit en privévermogen.

Legent blijft na de toetreding als zelfstandig merk opereren. De expertise van het kantoor richt zich op het beschermen van vermogen van ondernemers, onder meer via het inrichten van robuuste en toekomstbestendige bv-structuren. Volgens Newtone sluit die dienstverlening aan bij de bredere adviesbehoefte van ondernemers, die niet alleen hun onderneming goed willen organiseren, maar ook hun privépositie beter willen beschermen.

Vermogen beter structureren

Rob Becx, partner bij Newtone, ziet dat in de praktijk regelmatig terug. “We zien dat ondernemers hun onderneming goed organiseren, maar hun vermogen vaak onvoldoende beschermen. Terwijl juist daar de grootste risico’s zitten. Met de komst van Legent kunnen we dat gesprek veel eerder en beter voeren.”

Ook Legent-oprichter Jeroen Schellekens benadrukt dat vermogensbescherming vaak pas laat op de agenda komt. “Veel ondernemers denken pas na over vermogensbescherming als het te laat is. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat een faillissement met iemand kan doen. Dat je jarenlang alles geeft voor je bedrijf en vervolgens met lege handen achterblijft. Vanuit die ervaring is Legent ontstaan. Binnen Newtone kunnen we meer ondernemers helpen dit soort situaties te voorkomen.”

Aanvulling op bredere adviespraktijk

Newtone verwacht dat de samenwerking met Legent de adviespraktijk versterkt, met name bij ondernemersvraagstukken waarin vermogen, risico en continuïteit samenkomen. Door vermogensbescherming eerder in het adviesproces te betrekken, wil het kantoor ondernemers ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en een tijdige structurering van hun vermogen.