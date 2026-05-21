PIA Group zet voor het eerst voet op Limburgse bodem

Juyst sluit aan bij de PIA Group, waarmee de snelgroeiende PIA-organisatie nu ook uitbreidt naar Limburg. Juyst telt 75 medewerkers en is actief vanuit vier vestigingen in Heerlen, Echt, Geleen en Den Bosch.

Daarmee versterkt PIA Group haar aanwezigheid in Zuid-Nederland. Juyst richt zich op MKB-ondernemers en non-profitorganisaties, waaronder gemeenten en woningcorporaties. De organisatie heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Juyst biedt een breed dienstenpakket, variërend van accountancy en belastingen tot tax control, corporate finance en business coaching.

Juyst blijft opereren onder de eigen naam. “De aansluiting bij PIA Group biedt extra ondersteuning op het gebied van onder meer data, IT, HR, recruitment en marketing”, melden de betrokken partijen. “Daarnaast ontstaan voor medewerkers meer mogelijkheden om zich binnen een bredere organisatie verder te ontwikkelen en kennis uit te wisselen met collega’s van andere PIA-kantoren. Voor klanten betekent dit een verdere investering in de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, gecombineerd met toegang tot aanvullende expertise binnen PIA Group via hun vertrouwde Juyst-adviseurs.”

Voor Juyst is de toetreding tot PIA Group een logische volgende stap, lichten de betrokkenen toe: “Dit is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van onze organisatie en dienstverlening. Onze klanten profiteren van meer specialistische kennis, extra capaciteit en daarmee een sterke borging van continuïteit en kwaliteit. Zoals ze van ons gewend zijn, blijven onze klanten werken met een korte lijn naar hun vertrouwde adviseur,” aldus Marijn van Acht, partner bij Juyst.

“Deze samenwerking geeft ons het beste van twee werelden. We blijven wie we zijn: een sterk lokaal en regionaal verankerd kantoor met een eigen identiteit. Daarnaast krijgen we de kracht, kennis en slagvaardigheid van PIA Group achter ons. Zo kunnen we blijven ondernemen op onze eigen manier en zijn we nog meer van toegevoegde waarde voor onze klanten,” zegt Ron van der Voort, partner bij Juyst.

“Voor onze medewerkers biedt de aansluiting bij PIA Group nieuwe perspectieven. De omvang van de organisatie zorgt voor meer mogelijkheden om kennis te delen, te specialiseren en gebruik te maken van ondersteunende systemen en moderne tools. Op die manier kunnen onze mensen zich nog meer focussen op hun ontwikkeling én op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Tegelijkertijd blijft onze manier van samenwerken en onze identiteit behouden,” vult Danny Schreurs, partner bij Juyst, aan.

“Met Juyst halen we een sterk groeiende organisatie in huis die precies past bij de volgende fase van PIA Group,” aldus Ewout Brouwers, CEO van PIA Group. “Hun ambitie met betrekking tot technologie in combinatie met ondernemerschap en aandacht voor de klant sluit perfect aan bij onze ambitie om verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie, met ruimte voor lokale kracht en gezamenlijke ontwikkeling.”

Sinds de oprichting in 2012 door Steven Brouckaert is PIA Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, actief in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland, met meer dan 75 kantoren en ruim 3.800 medewerkers, waarvan meer dan 1.600 in Nederland.