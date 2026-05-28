NOAB: opvolging is probleem bij administratiekantoren

Veel administratie- en belastingadvieskantoren worstelen met hun opvolging. Vooral het vinden van geschikte opvolgers blijkt steeds lastiger, terwijl veel kantoren juist zelfstandig willen blijven opereren. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie NOAB onder ruim 140 administratie- en belastingadvieskantoren.

Volgens NOAB groeit de aandacht voor opvolging binnen de sector, maar ontbreekt het in veel gevallen nog aan een concreet plan. Veel kantoren bevinden zich volgens het onderzoek nog in een oriënterende fase of hebben nog geen vervolgstappen gezet.

Minder animo

Opvallend is dat interne opvolging steeds minder vanzelfsprekend wordt. Het traditionele model waarbij medewerkers doorgroeien naar mede-eigenaar of partner staat volgens NOAB onder druk. “Nog maar weinig medewerkers hebben de ambitie om ondernemer te worden”, schrijft de organisatie. Ook personeelstekorten en hoge werkdruk spelen daarbij een belangrijke rol.

Kritisch op private equity

Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat veel administratiekantoren zelfstandig willen blijven opereren. Persoonlijk klantcontact, lokale betrokkenheid en korte lijnen worden daarbij gezien als belangrijke onderscheidende kenmerken van kleinere kantoren.

Volgens NOAB kijken veel kantoren bovendien kritisch naar de toenemende invloed van private equity in de markt. De brancheorganisatie schrijft dat er zorgen bestaan dat verdere schaalvergroting ten koste kan gaan van “persoonlijk contact, eigen cultuur en de manier waarop kantoren hun dienstverlening willen organiseren”.

Regie houden

Volgens NOAB groeit daardoor de behoefte aan samenwerking, kennisdeling en ondersteuning rondom bedrijfsopvolging. De organisatie wil daarom trajecten ontwikkelen die kantoren helpen bij waardeontwikkeling en voorbereiding op overdracht of verkoop. “Door hier tijdig strategische keuzes in te maken, kunnen kantoren meer regie houden op hun eigen toekomst en de kwaliteit van hun dienstverlening behouden”, aldus NOAB.