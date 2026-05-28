Nieuwe subsidie emissieloos landbouwmaterieel voor elektrische toekomst

Nederland telde op 1 januari 2025 nog zo’n 680.000 landbouwvoertuigen. Van deze tractoren, aanhangers en mobiele machines rijdt op dit moment nog 96% op diesel.

Met het oog op een klimaatneutraal Nederland in 2050 wordt daarom een nieuwe subsidieregeling voor emissieloos landbouwmaterieel geopend.

De Subsidie emissieloos landbouwmaterieel (SEL) is bedoeld om de aanschaf van nieuwe elektrische landbouwmachines en -tractoren en bijbehorende laadstations te stimuleren, waarmee de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. De regeling sluit aan bij de bredere verduurzamingsopgave binnen de agrarische sector, waarin ondernemers steeds vaker worden geconfronteerd met strengere emissie-eisen, stijgende brandstofprijzen en de noodzaak om toekomstbestendig te investeren. Elektrische landbouwmachines en tractoren kunnen daarbij niet alleen bijdragen aan een lagere CO₂-uitstoot, maar ook aan minder stikstof- en fijnstofemissies op en rondom het erf. Om de overstap naar emissieloos materieel financieel haalbaarder te maken, stelt de overheid via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie beschikbaar voor een deel van de investeringskosten voor nieuw materieel.

Praktische informatie

De SEL opent op 2 juni 2026 om 09.00 uur en sluit op vrijdag 2 oktober om 17.00 uur. De regeling is bedoeld voor landbouwondernemingen en agrarische loonwerkbedrijven die investeren in nieuwe elektrische landbouwmachines of -tractoren. Alleen mkb-ondernemingen met een vestiging in Nederland komen voor deze subsidie in aanmerking. Daarbij is het van belang dat ondernemingen beschikken over de juiste SBI-code in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor landbouwbedrijven gaat het onder meer om SBI-codes die beginnen met de cijfers 011 tot en met 016. Voor agrarische loonwerkbedrijven geldt onder andere SBI-code 016 of 78202. Zie voor meer informatie: Subsidie emissieloos landbouwmaterieel (SEL) | RVO.nl.

Onderscheid landbouwmachines en tractoren

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen elektrische landbouwmachines en elektrische tractoren. Voor landbouwmachines bedraagt de subsidie 25% van de aanschafkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektrische voermengsystemen, beregeningsinstallaties, autonome apparaten voor gewasverzorging of zelfrijdende systemen in de open teelt. Voor elektrische tractoren gelden hogere subsidiepercentages. Tractoren met een continu elektrisch vermogen tussen 29 en 74 kW komen in aanmerking voor 35% subsidie, terwijl tractoren met een vermogen boven de 74 kW zelfs voor 55% subsidie in aanmerking kunnen komen.

Subsidie voor DC-laadstations

Naast subsidie voor de aanschaf van een elektrische tractor kan er ook subsidie worden aangevraagd voor een DC-laadstation. Hiervoor gelden vaste subsidiebedragen die afhankelijk zijn van het laadvermogen van het laadstation. Bij een laadvermogen van 50 tot 100 kW bedraagt de subsidie € 9.760, oplopend tot € 24.400 voor laadstations vanaf 150 kW. De subsidie voor een laadstation kan uitsluitend worden aangevraagd in combinatie met de subsidie voor een elektrische tractor.

Subsidiebedragen

Voor deze eerste openstelling van de SEL is een budget van € 8,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 2,8 miljoen bestemd is voor landbouwmachines en € 5,8 miljoen voor elektrische tractoren en bijbehorende laadstations. De subsidie bedraagt minimaal € 3.000 per aanvraag en maximaal € 600.000 per onderneming of groep van verbonden ondernemingen per kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het beschikbare budget op een bepaalde dag wordt overschreden, bepaalt loting de verdere volgorde van behandeling. Het is dus aan te raden om op de dag van openstelling een aanvraag in te dienen.

Belangrijke voorwaarden en verplichtingen

Bij de subsidieaanvraag voor de SEL geldt een aantal belangrijke voorwaarden en verplichtingen:

Uitsluitend nieuwe, volledig elektrische landbouwmachines en -tractoren komen in aanmerking voor subsidie. Hybride voertuigen, tweedehands materieel en voertuigen op waterstof of biogas zijn uitgesloten van de regeling.

Op het moment van de subsidieaanvraag mag er nog geen definitieve koopovereenkomst zijn gesloten. Een ondertekende offerte vóór indiening leidt direct tot afwijzing van de aanvraag. Bij de aanvraag moet daarom een niet-ondertekende offerte van maximaal 90 dagen oud worden meegestuurd.

Op de offerte moeten diverse technische specificaties duidelijk vermeld staan, waaronder het continue elektrische vermogen van de machine of tractor.

Ondernemers mogen per categorie slechts één aanvraag per dag indienen. Daarbij kunnen maximaal twee landbouwmachines of maximaal twee tractoren per aanvraag worden opgevoerd. Een combinatie van landbouwmachines en tractoren binnen één aanvraag is niet toegestaan.

De subsidie voor een DC-laadstation kan uitsluitend in combinatie met de subsidie voor een elektrische tractor worden aangevraagd.

Samenspel met MIA/EIA/Vamil

De SEL-regeling kan in veel gevallen worden gecombineerd met fiscale regelingen zoals de MIA, EIA of Vamil. Deze combinatie vraagt wel om aandacht voor de volgorde van aanvragen. Voor de SEL geldt namelijk dat er op het moment van aanvragen nog géén definitieve koopovereenkomst mag zijn gesloten. De aanvraag moet worden ingediend op basis van een niet-ondertekende offerte. Bij de MIA en Vamil ontstaat de meldingsplicht pas nadat een investeringsverplichting is aangegaan, bijvoorbeeld via een ondertekende opdrachtbevestiging of koopovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat een ondernemer eerst de SEL-aanvraag zal moeten indienen voordat de investering definitief gemaakt kan worden. Binnen het portaal van de RVO kan bij een MIA/EIA/VAMIL-aanvraag vervolgens worden aangegeven dat de SEL ook is aangevraagd.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de staatssteunregels. De SEL valt onder de groepsvrijstellingsverordening landbouw. Hierdoor kan er een hoger subsidieverdrag worden verkregen dan via de normale staatssteunregels landbouw. Zie voor meer informatie: De-minimissteun en -verklaring | RVO.nl.

Tot slot

In de afgelopen periode is duidelijk zichtbaar geworden hoe groot het effect van stijgende dieselprijzen is op het resultaat van ondernemingen. Ook de agrosector ontspringt deze dans niet. Voor agrarische ondernemers die nog werken met verouderd materieel kan deze nieuwe subsidie helpen om de stap te zetten naar een elektrische toekomst, die niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Annabel Meertens is als subsidieadviseur aangesloten bij Fiscount. Haar expertise ligt in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.