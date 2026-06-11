Benchmark Kantoorcijfers 2026 van start – hoe staat jouw kantoor ervoor?

De jaarlijkse Benchmark Kantoorcijfers van NOAB en Fiscount gaat weer van start. Vanaf 15 juni kunnen ruim 1.800 mkb-accountants- en administratiekantoren deelnemen aan het onderzoek en ontdekken hoe hun kantoor presteert ten opzichte van vergelijkbare kantoren in de branche.

De benchmark biedt inzicht in belangrijke kengetallen zoals omzet, tarieven, advieswerkzaamheden, personeelsbezetting en rendement. Door de eigen cijfers te vergelijken met die van andere kantoren ontstaat een waardevol beeld van sterke punten, ontwikkelkansen en trends binnen de markt.

Inzicht als basis voor groei

De Benchmark Kantoorcijfers is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor accountants- en administratiekantoren die hun prestaties willen toetsen en hun organisatie verder willen ontwikkelen. De resultaten geven niet alleen inzicht in de huidige situatie, maar bieden ook aanknopingspunten voor strategische keuzes voor de toekomst. Deelnemende kantoren kunnen hun resultaten vergelijken op basis van onder meer

kantoorgrootte, regio en type kantoor. Hierdoor ontstaat een relevante vergelijking met kantoren

die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Deelname mogelijk tot 14 september

Kantoren kunnen de online vragenlijst invullen tot 14 september. Na verwerking van de gegevens worden de resultaten geanalyseerd en ontvangen deelnemers op verzoek een uitgebreid benchmarkrapport.

Succesvolle workshop krijgt vervolg

Na de positieve reacties op de eerste editie van Beat the Benchmark krijgt de workshop ook in 2026 een vervolg. Tijdens deze interactieve bijeenkomst bespreekt docent Bouke van der Heiden samen met deelnemers de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de lessen die daaruit zijn te trekken. Met praktijkvoorbeelden en analyses van de benchmarkcijfers vertaalt hij de resultaten naar concrete inzichten voor de dagelijkse praktijk. De workshop vindt in september en oktober plaats op vijf locaties verspreid over Nederland en staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het onderzoek.

Meer weten?

Benieuwd hoe jouw kantoor zich verhoudt tot andere kantoren in de branche? Op de benchmarkpagina vind je meer informatie over het onderzoek en kun je een voorbeeldrapport bekijken. Ook niet-aangesloten kantoren die interesse hebben in de benchmarkresultaten kunnen contact opnemen.



Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Fiscount: 038 – 456 19 00 of info@fiscount.nl

NOAB: 073 – 614 14 19 of info@noab.nl