Vraagposten: van losse mailtjes naar een gesloten lus met je klant

Vraagposten zijn vaak de stille killer van je doorlooptijd. Een mail hier, een appje daar, en niemand weet meer waar het antwoord bleef. Met een gestructureerd proces rond statussen Aangevraagd, Geleverd en Goedgekeurd sluit je de lus, en versnel je je periode werk merkbaar.

Elke accountant kent het patroon. Je loopt door een administratie, ziet een factuur zonder context, en stuurt een mailtje naar de klant. Een paar dagen later komt er een antwoord, soms in de mail, soms via WhatsApp, soms via een telefoontje dat je collega aanneemt. Het antwoord landt niet in het dossier, de boeking blijft openstaan, en bij de volgende periode begint het opnieuw.

Het probleem zit niet in de vragen zelf. Vragen stellen hoort erbij. Het probleem zit in de plek waar de vraag en het antwoord leven. Zolang dat verspreid staat over inboxen en chats, mis je overzicht over wat openstaat, wie er aan zet is en hoe lang het al duurt.

Wat een gesloten lus eigenlijk betekent

Een gesloten lus rond vraagposten draait om drie elementen die je vaak mist in losse communicatie: een duidelijke status, een vaste plek, en een directe koppeling met de boeking waar de vraag bij hoort.

De statussen Aangevraagd, Geleverd en Goedgekeurd geven die structuur. Aangevraagd betekent dat jij wacht op de klant. Geleverd betekent dat de klant heeft geantwoord en jij aan zet bent. Goedgekeurd betekent dat het antwoord verwerkt is in de administratie. Die drie stappen klinken simpel, maar ze veranderen je werkdag.

Je ziet in één oogopslag welke vragen al beantwoord zijn en op jouw bureau liggen. Je klant ziet aan zijn kant wat er nog van hem verwacht wordt. En de boeking waar de vraag aan vasthangt, beweegt automatisch mee.

Wat dit doet met je doorlooptijd

De winst zit op drie plekken. Allereerst voorkom je dubbel werk. Geen herinneringen meer sturen voor vragen die de klant al beantwoord heeft via een ander kanaal. Geen zoektochten in je inbox naar dat ene antwoord van drie weken geleden.

Daarnaast verkort je de wachtperiode per vraag. Doordat de klant zijn openstaande vragen gebundeld ziet, beantwoordt hij ze vaker in één sessie in plaats van versnipperd over de week. Veel kantoren ervaren dat klanten sneller reageren als ze precies zien wat er ligt, in plaats van een vage mail met meerdere onderwerpen.

Tot slot voorkom je dat een periode blijft hangen op één openstaande vraag. Doordat antwoorden direct gekoppeld zijn aan de boeking, kan de verwerking doorlopen zodra het antwoord binnen is. Geen handmatige stap meer waarin jij het antwoord opzoekt en alsnog moet inboeken.

Hoe je dit praktisch inricht op je kantoor

Je hoeft hier geen groot project van te maken. Een paar afspraken helpen al.

Spreek intern af dat vragen aan klanten altijd via het vraagpostenkanaal lopen, niet via persoonlijke mail. Dat voelt in het begin onwennig, maar het is de enige manier om overzicht te krijgen. Maak het je klant makkelijk door één plek aan te bieden waar hij zijn openstaande vragen ziet, op desktop of via een app. Hoe minder schakels, hoe sneller het antwoord.

Koppel daarna de antwoorden direct aan de boeking of het document waar de vraag over ging. Dat is precies wat de vraagposten module in Autoboeker doet: een antwoord van de klant verschijnt bij de juiste regel en kan meteen verwerkt worden, zonder dat jij het opnieuw hoeft te zoeken.

Wat je merkt na een paar periodes

Na twee of drie periodes met deze werkwijze valt op dat je hoofd leger is. Je hoeft niet meer te onthouden welke klant nog moet reageren op welke vraag. De status doet dat voor je. Je periodeafsluiting wordt voorspelbaarder, want je weet exact welke vragen nog open staan en welke klant aan zet is.

En misschien wel het belangrijkste: je klant ervaart je kantoor als professioneler. Geen rommelige mailwisselingen, maar een duidelijke werkwijze waarin hij weet wat er van hem wordt verwacht.

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Wil je zien hoe dit er in de praktijk uitziet op jouw kantoor? Plan een demo van 30 minuten in en we lopen het samen door.