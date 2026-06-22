Waarom steeds meer Nederlandse accountantskantoren verder kijken dan de eigen grenzen

De druk is herkenbaar voor iedereen die een accountantskantoor in Nederland leidt. De werkdruk groeit. Ervaren professionals gaan met pensioen. Minder jongeren kiezen voor het vak. En de gebruikelijke oplossingen, hogere salarissen bieden, meer vacatures plaatsen, langer wachten, leveren steeds minder op.

Dit is de omgeving waarin nearshoring zich stilletjes heeft ontwikkeld tot een serieuze operationele strategie, en niet tot een kostenbesparend experiment.

Nearshoring versus outsourcing: waarom het onderscheid ertoe doet

Het woord outsourcing roept om begrijpelijke redenen vaak negatieve associaties op. Werk uitbesteden aan verre landen met grote tijdsverschillen en aanzienlijke culturele verschillen heeft genoeg kantoren teleurgesteld dat het model zijn geloofwaardigheid verloor. Nearshoring werkt op een andere logica.

Talent binnen Europa houden, in landen als Servië of Bosnië en Herzegovina, betekent werken in afgestemde tijdzones, met professionals die vergelijkbare opleidingsniveaus delen en naar uw kantoor kunnen reizen, of u bij hen kunnen ontvangen, zonder een lange vlucht.

Waar het model in de praktijk werd getest

IBEO, een Nederlands administratiekantoor, bereikte hetzelfde kruispunt waar veel kantoren vandaag voor staan. Ze verkenden aanvankelijk outsourcing naar India. Het tijds- en cultuurverschil maakte effectieve samenwerking lastig waardoor ze van koers veranderden en in plaats daarvan een team opbouwden in Belgrado.

Die ervaring was de aanleiding voor het oprichten van Becky.works, een bedrijf dat specifiek is gebouwd om Nederlandse accountantskantoren te verbinden met gekwalificeerde professionals in Servië en Bosnië en Herzegovina.

Talent dat klaar is om aan de slag te gaan

Becky.works biedt toegang tot hoogwaardige specialisten met een universitaire opleiding in finance en accountancy, met kennis van internationale standaarden. Het recruitment proces is zo opgezet dat vooraf gescreende kandidaten snel kunnen worden gepresenteerd, en afhankelijk van de behoeften van de klant kunnen nieuwe teamleden binnen twee tot vier weken operationeel zijn.

Voor kantoren die deadlines moeten halen zonder de luxe van een wervingsproces van zes maanden, is die doorlooptijd het punt.

Tijdzones en taal in de praktijk

Werken in overlappende uren is onmisbaar voor echte samenwerking, en het is een van de structurele voordelen van nearshoring binnen Europa.

Taal is een genuanceerdere vraag. Professionals van Becky.works werken primair in het Engels en verwerken Nederlandse documenten en communicatie via AI-ondersteunde tools. In de praktijk melden kantoren dat dit minder complicaties oplevert dan verwacht, en dat de taalvaardigheid zich verder ontwikkelt naarmate de samenwerking vordert.

Onboarding is waar nearshoring slaagt of faalt

Kantoren die het meeste uit nearshoring halen, behandelen hun externe teams zoals ze elke nieuwe collega zouden behandelen: met gestructureerde onboarding, directe communicatie en investering in een gedeeld begrip van systemen en processen.

Becky.works ondersteunt dit via de Becky Academy, die professionals voorbereidt op de softwareplatformen die Nederlandse kantoren gebruiken, waaronder Exact Online, Twinfield en Caseware Cloud, aangevuld met basiskennis van Nederlandse boekhoudprincipes. De verwachting is dat klantenkantoren vervolgens op die basis voortbouwen met hun eigen specifieke werkwijzen.

Persoonlijke sessies, of dat nu in Nederland of in Servië is, versnellen de integratie. De afstand is beheersbaar. De investering betaalt zich terug in hoe snel teams echt functioneel worden.

Nu de voorsprong pakken

Kantoren die hier nu op inspelen, hoeven niet te wachten tot de lokale arbeidsmarkt zich herstelt. Ze hebben al de capaciteit opgebouwd om te groeien zonder dat herstel.

Nearshoring is geen noodplan. Voor een groeiend aantal Nederlandse accountantskantoren is het een structurele keuze geworden, een die bepaalt hoe het kantoor wordt opgebouwd, niet alleen hoe het een moeilijk kwartaal doorkomt.

Becky.works is opgericht specifiek voor deze context: Nederlandse accountantskantoren verbinden met gekwalificeerde professionals in Servië en Bosnië en Herzegovina, met onboardingondersteuning die is ontworpen voor de manier waarop accountants daadwerkelijk werken.

Als u overweegt of dit model bij uw kantoor past, begint het gesprek op

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