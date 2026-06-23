Zo werk je écht samen met klanten in Microsoft Teams

En precies daar gaat het vaak mis. Want veel kantoren slaan door in het aanmaken van Teams-omgevingen. Voor iedere klant een Team. Voor ieder project een Team. Voor iedere samenwerking nóg een Team. Klinkt logisch. Tot je Microsoft 365-omgeving langzaam verandert in een digitaal doolhof waar niemand nog overzicht heeft. Teams is enorm krachtig. Maar alleen als je bewust kiest waar je het wél en juist níét voor gebruikt.

Waarom een Teams-omgeving per klant vaak een slecht idee is

“Laten we voor iedere klant een Team aanmaken.” Technisch kan het. Praktisch wordt het vaak een drama. Want ieder Team dat je aanmaakt, creëert automatisch:

een security group

een SharePoint-site

een Microsoft 365-groep

een Outlook-agenda

rechtenstructuren

opslaglocaties

koppelingen met andere applicaties

Een paar Teams? Geen probleem. Maar tientallen, honderden of zelfs duizenden klantomgevingen? Dan ontstaat er onnodige ballast. En die ballast voel je terug: Outlook wordt trager, gebruikers verliezen overzicht, rechtenbeheer wordt complex, zoeken duurt langer en informatie raakt versnipperd. Veel kantoren onderschatten hoeveel technische vervuiling dit op schaal veroorzaakt.

Hoe te veel Teams zorgt voor onrust en fouten

Meer Teams betekent niet automatisch betere samenwerking. Vaak juist het tegenovergestelde. Want zodra medewerkers door tientallen Teams moeten navigeren, ontstaat ruis. Waar staat het juiste bestand? Zit iets in Teams of in SharePoint? Moet ik het via Teams, SharePoint of per mail sturen?

En dan ontstaan dubbele dossiers. Documenten staan:

deels in het DMS

deels lokaal

deels in Teams

deels in SharePoint

Dat is precies wat je níét wilt binnen een accountantskantoor. Zeker niet wanneer compliance, versiebeheer en dossieropbouw belangrijk zijn. Daarom moet Teams ook nooit een vervanging worden van een goed documentmanagementsysteem (DMS). Teams is een samenwerkingsplatform. Geen archiefsysteem. Geen permanent klantdossier.

Wanneer samenwerken in Teams met externen wél slim is

Betekent dat dan dat je nooit externen toevoegt aan Teams? Juist wel. Maar gericht. Teams werkt namelijk fantastisch bij tijdelijke samenwerkingen of grotere projecten waarbij veel communicatie en documenten samenkomen. Daar wil je snelheid. Snel schakelen. Direct documenten delen. Samenwerken. Korte lijnen. Dan is Teams perfect. Iedereen werkt in dezelfde omgeving. Bestanden staan centraal. Alle communicatie loopt direct naast de documenten.

Maar het belangrijkste verschil: dit zijn tijdelijke projecten. Na afloop archiveer of sluit je de omgeving af. Klaar. Niet jarenlang laten doorsudderen als een extra klantportaal waar uiteindelijk niemand meer grip op heeft.

Waar Teams binnen accountantskantoren écht sterk in is

De echte kracht van Teams zit intern. Daar wint het platform het met gemak van traditionele mailstromen. Binnen moderne accountantskantoren zou interne communicatie eigenlijk grotendeels via Teams moeten lopen. Dus: minder intern mailen, sneller schakelen, direct samenwerken en communicatie koppelen aan taken en documenten.

Ook de combinatie met andere Microsoft-tools maakt Teams sterk:

Teams + Planner

Teams + SharePoint

Teams + DMS

Teams + Telefonie

Bijvoorbeeld:

Een klantmail komt binnen → wordt gekoppeld aan het DMS → taak ontstaat in Planner → communicatie verloopt via Teams. Dat werkt sneller én overzichtelijker.

Hoe je Teams logisch structureert binnen een accountantskantoor

Structuur bepaalt of Teams prettig werkt of volledig ontspoort. De beste Teams-omgevingen zijn meestal verrassend simpel ingericht.

Bijvoorbeeld:

Team per vestiging: voor lokale communicatie, operationele zaken en vestigingsinformatie.

Team per afdeling: administratie, accountancy, fiscaal, salaris, audit.

Team per expertisegroep of projectgroep: voor tijdelijke of specialistische samenwerking.

En binnen deze Teams zet kanalen op per onderwerp. Denk aan: vaktechnisch overleg, planning, processen, updates en algemene mededelingen.

Niet alles hoeft een apart Team te zijn. Sterker nog: hoe minder losse Teams, hoe beter het overzicht blijft. Een aantal mooie vuistregels daarbij:

iets met prioriteit oplossen? Bel even.

korte afstemming? Chatten.

samenwerken op documenten? Teams.

formele vastlegging? DMS.

Die balans werkt in de praktijk veel beter dan alles proberen op te lossen in één tool.

Wat verandert er als je Teams Telefonie toevoegt?

Hier begint Teams écht interessant te worden. Want zodra telefonie geïntegreerd wordt in Teams, verandert het platform van samenwerkingstool naar centrale werkplek. En dat heeft enorme voordelen. Als Teams echt geintegreerd is binnen een kantoor, dan heeft iedereen Teams daadwerkelijk open staan.

Daardoor zie je direct de beschikbaarheid van een persoon. Medewerkers worden rechtstreeks bereikbaar zonder ingewikkelde doorschakelingen of losse telefoonsystemen.

Voor telefonistes wordt het ook veel eenvoudiger:

geen losse nummers onthouden

zoeken op voor- en achternaam

geen complexe doorschakelschema’s

direct inzicht in beschikbaarheid

Maak duidelijke keuzes

Microsoft Teams is een enorm krachtig platform. Maar zonder duidelijke structuur verandert het snel in digitale chaos. Voor ieder klantdossier een Team aanmaken klinkt modern, maar zorgt in de praktijk vaak voor vervuiling en traagheid.

De kracht van Teams zit ergens anders:

interne samenwerking

snelle communicatie

tijdelijke projectomgevingen

integratie met telefonie, Planner en SharePoint

De kantoren die Teams echt goed inzetten, gebruiken het bewust. Minder losse omgevingen. Minder ruis. Meer overzicht. Precies dát zorgt uiteindelijk voor sneller werken.