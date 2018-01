Carillion-debâcle: rol betrokken B4-accountants onder vergrootglas

The Financial Reporting Council (FRC) heeft laten weten dat het de ontwikkelingen rond de ingestorte Britse bouwgigant Carillion scherp in de gaten houdt, waarbij ook de rol van verschillende Big Four-accountants onder het vergrootglas komt te liggen, vooral die van PwC. Dat heeft de toezichthouder in een korte verklaring laten weten.

Bouwgigant Carillion wordt opgedoekt. Het bedrijf heeft een zogenoemde ‘verplichte liquidatie’ aangevraagd, zo werd maandag bekend. Onderhandelingen met schuldeisers zijn mislukt. Het concern heeft dringend geld nodig. De overheid wil niet meer bijspringen. Carillion telt 43.000 medewerkers, waarvan 20.000 in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering verstrekte Carillion nog voor £2 miljard aan opdrachten nadat de problemen bij het bedrijf voor het eerst aan het licht kwamen, in juli 2017. Het bedrijf, waarvan gedacht werd dat het ‘too big to fail’ was, is in de problemen gekomen doordat het voor £800 miljoen aan afboekingen moest doen op riskante contracten, terwijl het gat in de pensioenverplichtingen in 2017 was opgelopen tot bijna £600 miljoen en het te maken kreeg met vertragingen op betalingen in het Midden-Oosten.

EY en KPMG

De FRC kondigde aan dat het samen met andere instanties de problemen bij Carillion op de voet gevolgd heeft en van plan is zowel de audit als de rol van andere betrokken accountants tegen het licht te houden. Binnenkort volgen daarover mededelingen, aldus de FRC.In juli 2017 liet Carillion weten dat het na een review door KPMG £845 miljoen had afgeschreven, £ 375 miljoen in het Verenigd Koninkrijk en £470 miljoen in Canada en het Midden-Oosten. De CEO van de bouwgigant werd ontslagen en niet lang daarna werd bekend dat ook de CFO vertrok. Het bedrijf huurde vervolgens Ernst & Young in voor advies over kostenbeheersing en herstructurering en stelde een EY-er aan als chief Transformation Officer.

PwC

Zolang de liquidatie loopt, houdt de overheid het bedrijf overeind zodat de publieke dienstverlening van Carillion niet in gevaar komt. Zes medewerkers van PwC zijn nu door de rechter aangewezen om te helpen bij de ontmanteling van het concern. Opmerkelijk, want volgens de Financial Times is gebleken dat PwC verschillende, mogelijk met elkaar botsende opdrachten vervulde bij het bouwconcern, onder meer het adviseren van het pensioenfonds van Carillion. Dit terwijl het pensioenfonds nu een van de grootste schuldeisers is. Rivalen Deloitte en KPMG kwamen niet in aanmerking, omdat ze respectievelijk optraden als interne en externe auditor.