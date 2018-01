Belastingdienst de nieuwe huisarts?

Als je een pijntje hebt aan je voet ga je naar de huisarts. De huisarts constateert een “gebrek” en verwijst je door naar een specialist. Met een beetje geluk weet de specialist de kwaal te verhelpen. Hoe mooi zou het zijn als de rol van zakelijke huisarts zou worden vervuld door de Belastingdienst?

Wat zien we immers vaak in de praktijk? In het geval van liquiditeitskrapte betalen veel ondernemers de belasting later dan ze zouden moeten. Of soms zelfs wel helemaal niet. Vaak is het dan ook de Belastingdienst die met de grootste scheur in de broek blijft zitten. Reden te meer om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

In Engeland is sinds enige tijd een wet van kracht die voorschrijft dat banken afgewezen klanten moeten doorsturen naar alternatieve financiers. In Nederland gaan stemmen op voor een soortgelijk systeem. Zie bijvoorbeeld het ingezonden artikel van Roland Kleverlaan en Lex van Teeffelen in het Financieel Dagblad van 20 oktober 2017. Voor een partij als Voldaan of een van haar concurrenten biedt dit natuurlijk perspectief. Toch denken wij dat het nog beter kan dan het Britse model!

Waarom attendeert de Belastingdienst ondernemers niet actief op (alternatieve) financieringsmogelijkheden om een te late of niet ontvangen afdracht te voorkomen? Dit is beter voor de schatkist, voor de ondernemer/onderneming én voor het Nederlandse financieringslandschap. Voor de overheid is dit ook een stuk eenvoudiger; dan hoeven de (private) banken niet via wetgeving gedwongen te worden om door te verwijzen. Dat kan binnen de overheidsgelederen zelf worden geregeld.

Voorbeeld

Een voorbeeld om duidelijk te maken hoe een alternatieve financier als Voldaan bij kan dragen aan een tijdige afdracht van belastingen.

Een ondernemer weet dat hij € 15.000 aan omzetbelasting moet betalen. Deze betaling dient uiterlijk 31 oktober bij De Belastingdienst binnen te zijn. Op 29 oktober constateert de ondernemer dat hij nog € 4.000 tekortkomt aan die verplichting te voldoen. Bij raadpleging van de debiteurenlijst ziet hij dat hij nog € 25.000 van debiteuren tegoed heeft. Hij besluit voor een bedrag van € 5.000 aan facturen te verkopen aan Voldaan. Deze maakt het geld nog dezelfde dag over naar de ondernemer, waarna deze zorg kan dragen voor volledige betaling van de € 15.000 aan omzetbelasting. Natuurlijk vraagt Voldaan wel een vergoeding voor deze dienst. In dit geval een bedrag van tussen de € 200 en € 300. Maar daarmee wordt wel veel gedoe met De Belastingdienst voorkomen.

Mocht de Belastingdienst hier serieus naar willen kijken dan staat Voldaan open voor een pilot. Een eventuele uitnodiging zien we graag tegemoet!

Tim Zoete is Commercieel Directeur van Voldaan (www.factuurvoldaan.nl) en geeft periodiek zijn visie op (mogelijke) ontwikkelingen binnen het financiële spectrum.