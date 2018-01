Claimprocedure tegen Deloitte vanwege rol in Steinhoff-schandaal

Het Nederlandse advocatenkantoor BarentsKrans heeft aangekondigd dat het namens gedupeerde aandeelhouders een claimprocedure begint tegen de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff en Deloitte, dat de boeken van het meubelbedrijf controleerde.

In eerste instantie leek het erop dat het boekhoudschandaal alleen betrekking had op de cijfers van het gebroken boekjaar 2015/2016. Later moest het bedrijf toegeven dat ook de cijfers van 2015 niet klopten, en dat dit tevens gold voor eerdere jaren. Een pijnlijke affaire voor accountant Deloitte. Steinhoff heeft een holding in Nederland, waardoor de meest recente jaarverslagen zijn goedgekeurd door de Nederlandse tak van Deloitte.

AFM-onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderzoek gestart naar de rol van de accountant in het schandaal. De NBA-voorzitterskandidaat Marco van de Vegte was bij Steinhoff business leader audit in de afgelopen jaren en daarmee eindverantwoordelijk voor de acceptatie van Steinhoff als controlecliënt, evenals voor de kwaliteit van de accountantscontrole. PwC is door Steinhoff aangetrokken om de onregelmatigheden in de jaarrekeningen, ook die over 2015, te onderzoeken.

Steinhoff heeft woensdag aangifte gedaan tegen oud-topman Markus Jooste. Het bedrijf vermoedt dat Jooste betrokken is bij corruptie.