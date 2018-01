Eenmalige heffing VS treft bedrijven met Nederlands-Amerikaanse aandeelhouder

Ondernemers in Nederland met een Amerikaans paspoort moeten na de recente fiscale hervorming in de Verenigde Staten belasting betalen over winsten die zij in belastingparadijzen hebben gestald. Zeker duizend Nederlands-Amerikaanse ondernemers die keurig belasting hebben afgedragen in Nederland krijgen alsnog een aanslag uit de VS, schrijft het FD.

De krant haalt Daan Durlacher aan van AmericansOverseas.org, een organisatie die de belangen behartigt van Amerikaans-Nederlandse expats. ‘Alle kleine bedrijven in Nederland met een Nederlandse Amerikaan als aandeelhouder worden opeens onderworpen aan een belasting, bedoeld voor Amerikaanse concerns die vermogen willen terugbrengen naar de VS. Terwijl deze Nederlandse bedrijven dat helemaal niet van plan zijn.’

Greencard

Onderdeel van de belastinghervorming van Trump is een eenmalige aanslag voor Amerikaanse bedrijven die hun winsten sinds 1986 buiten de VS hebben gehouden. Multinationals betalen 15,5% of 8% belasting over de circa $2500 miljard die zij naar schatting overzee hebben geparkeerd, afhankelijk van of zij winsten in liquide middelen zitten of in vastgoed of machines. De eenmalige heffing raakt echter ook eigenaren van kleine Nederlandse BV’s met een Amerikaans paspoort of een werkvergunning voor de VS, een greencard.

Toll tax

Nederland telt volgens het FD 42.000 ingezetenen met een Amerikaans paspoort en circa 100.000 van houders van een greencard. Zij krijgen te maken met de zogeheten ‘toll tax’. Washington verwacht volgens het FD een eenmalige opbrengst van $339 miljard uit de toll tax. Na de heffing kunnen Amerikaanse multinationals de in het buitenland opgepotte winsten belastingvrij terugbrengen naar de VS. Onder meer Apple is van plan dat te doen. Ná de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 21% per 1 januari zijn de VS aantrekkelijker voor investeringen. Maar Nederlands-Amerikaanse ondernemers zijn echter helemaal niet van plan winsten naar de VS te brengen, zegt Durlacher.

PwC en EY

PwC waarschuwt voor het nog weinig onderkende gevolg voor Amerikaanse ondernemers in het buitenland. Daarbij geldt dat multinationals in het buitenland betaalde belasting in voorkomende gevallen mogen verrekenen met de verschuldigde toll tax, terwijl zelfstandige ondernemers hiervan zijn uitgesloten. Ook bij accountants- en belastingadviesorganisatie EY is de problematiek bekend.