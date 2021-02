Deltaplan belastingen moet circulaire economie een zet geven

De denktank The Ex’tax Project presenteert maandag een deltaplan voor belastinghervorming. Kern van het plan is een verschuiving van lasten naar vervuiling en gebruik en het stimuleren van werkgelegenheid. Aan het plan hebben de big four meegewerkt.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief krijgt bij de start van de week van de Circulaire Economie het rapport overhandigd. CO2-emissies en grondstofgebruik moeten worden teruggedrongen met de belastingherziening: ‘Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie van onze economie. Als het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast, onttaat binnen enkele jaren voor € 23 miljard aan ruimte om de lasten op arbeid te verlagen, voor huishoudens én werkgevers’, aldus de denktank. ‘Het nettoresultaat van een taxshift is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid in elke sector. Door slimme inzet van de opbrengsten gaan de laagste inkomens er het meest in koopkracht op vooruit.’

Niet meer, maar slimmere belasting

Onderdeel van het rapport is een enquête onder 300 ondernemers en managers, uitgevoerd in samenwerking met ABN Amro. Daaruit blijkt dat 96% van die groep achter de principes van zo’n ‘taxshift’ staat. ‘Ondernemers zien kansen als er een gelijker speelveld ontstaat voor sociaal en duurzaam ondernemen. Om sterker uit de crisis te komen, is het zaak ons belastingstelsel om te vormen van een barrière naar een basis voor duurzame groei en banen. Belastingen geven nu de verkeerde prikkels door arbeid duur te maken en schadelijke vervuiling onbelast te laten. Deze studie laat zien dat Nederland haar circulaire ambities waar kan maken en de arbeidsmarkt een impuls kan geven door niet méér maar slimmer belasting heffen’, zegt Femke Groothuis, de auteur van het rapport.

Twintig maatregelen

De onderzoekers hebben een scenario opgesteld met twintig maatregelen om stapsgewijs belastingen tot een basis voor circulaire groei te maken. Het effect van die maatregelen is doorgerekend door het Britse bureau Cambridge Econometrics. ‘In 2025 zijn al duidelijke verschillen zichtbaar ten opzichte van het huidige beleid: het bruto binnenlands product ligt 2,4% hoger, de werkgelegenheid ligt 2,6% hoger en CO2-emissies dalen met 6%.’ Het BBP zou met dit plan tussen nu en 2025 cumulatief met € 65 miljard groeien en 740.000 mensjaren aan nieuwe extra werkgelegenheid opleveren.

Praktische stappen naar een taxshift

Volgens de opstellers is het Deltaplan Belastingen een routekaart voor Nederland om het belastingstelsel in lijn te brengen met de doelstellingen. ‘Een belangrijke boodschap is dat we de complexiteit en omvang van een belastingverschuiving als een uitdaging moeten zien, in plaats van dat we ons erdoor moeten laten afschrikken. Geïnspireerd op het oorspronkelijke Deltaplan beveelt het rapport een aantal praktische stappen aan om de taxshift in gang te zetten. Het aanstellen van een regeringscommissaris, samenstellen van een werkgroep fiscaliteit en onderneming en het inrichten van een interdepartementaal overleg en een EU-overleg om tot samenwerking en implementatie te komen in de rest van de Europese Unie.’ De studie is mogelijk gemaakt door Goldschmeding Foundation.