Mbo-opleidingen administratie en HR bieden nauwelijks kansen op arbeidsmarkt

Een op de vijf mbo-studenten doet een kansloze opleiding, concludeert databedrijf Intelligence Group na onderzoek. Op de lijst van opleidingen die de slechtste verwachtingen hebben voor de arbeidsmarkt, scoren HR-medewerker en bedrijfsadministrateur het hoogst. De junior assistent-accountant moet vrezen voor de opkomst van robotisering.

Over het algemeen hebben mbo-studenten “uitstekende kansen” op de arbeidsmarkt, stelt het bedrijf op de dochtersite Arbeidsmarktkansen.nl. “Door de groeiende economie en de grote aantallen vacatures is hun positie op de arbeidsmarkt voor de komende jaren sterk verbeterd in vergelijking met drie jaar geleden.” Maar van de 500.000 mbo’ers zijn er bijna 100.000 die slechte vooruitzichten hebben voor de komende vijf jaar. Daarnaast zijn er 140.000 studenten die worden opgeleid voor een beroep met een hoge kans op automatisering of robotisering in de komende tien à vijftien jaar.

Ook ICT’ ers op mbo-niveau in de gevarenzone

De onderzoekers hebben voor alle 455 beroepsopleidingen in het mbo berekend wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn door vraag en aanbod per opleiding, regio en ervaringsniveau met elkaar te vergelijken. Daaruit blijkt dat bijna 92.000 studenten een van de twintig opleidingen volgen met de minste kansen. Net gediplomeerde HR-medewerkers hebben de somberste vooruitzichten; daarna volgen bedrijfsadministrateurs. Juridisch-administratief dienstverleners staan op de derde plaats. Opleidingen in de ICT-sfeer komen ook regelmatig voor in de lijst van mbo-opleidingen met weinig kansen: medewerker beheer ICT, ICT-beheerder, medewerker ICT, applicatie- en mediaontwikkelaar en gamedeveloper. “Dat komt omdat die functies op mbo-niveau in hoog tempo verdwijnen door de toepassing van cloudservices, kunstmatige intelligentie en standaardpakketten voor de ontwikkeling van websites en apps. Diezelfde ontwikkeling heeft op hbo-niveau juist geleid tot een sterke toename van de werkgelegenheid.”

Robotisering bedreigt junior accountant

Wie een mbo-opleiding start, kan beter kiezen voor de meer technische beroepen. Allround lasser is de opleiding met de beste kansen op de arbeidsmarkt. Daarna volgen logistiek teamleider en stuurman-werktuigkundige zeevisvaart. Ook beroepen als monteur, autotechnicus en zilversmid scoren hoog.

Een op de drie mbo-studenten zal vroeg of laat de gevolgen van robotisering en automatisering gaan merken. “Het gaat om 140.000 studenten van wie het toekomstige beroep een grote kans heeft te verdwijnen.” De functie van baliemedewerker loopt het meest gevaar, voor de accountmanager en de commercieel medewerker. Op de zevende plaats van mogelijk ‘weggerobotiseerde’ beroepen staat de junior assistent-accountant.