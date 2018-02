Nog meer uitstel compensatieregeling transitievergoeding

De compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid treedt per 1 januari 2020 in werking. Dat betekent verder uitstel. Eerder werd in Begroting van SZW van 2018 nog gemeld dat de regeling waarschijnlijk per 1 juli 2019 zou worden uitgevoerd.

De compensatieregeling wordt uitgesteld omdat het UWV nog niet klaar is voor de zogenoemde uitvoeringstoets van de regeling. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken gezegd in antwoord op Kamervragen over ‘slapende’ dienstverbanden, waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding. Door de zieke werknemer in dienst te houden proberen werkgevers te voorkomen dat ze een forse transitievergoeding moeten betalen. Er wordt niet meer gewerkt, en ook geen loon wordt betaald, vandaar de naam slapend dienstverband, ook wel ‘spookcontract’.

Hogere premie

Nog onder het vorige kabinet is het wetsvoorstel ‘Transitievergoeding bij ontslag’ ingediend bij de Tweede Kamer, maar dat bleef door de kabinetswisseling liggen. De regeling biedt een oplossing voor (kleine) werkgevers die in de problemen komen omdat zij alsnog een transitievergoeding moeten betalen nadat een zieke medewerker al twee jaar is doorbetaald. Wanneer het wetsvoorstel wet wordt, hebben werkgevers recht op compensatie voor de transitievergoeding die zij hebben betaald ter beëindiging van een slapend dienstverband. Omdat de compensatie ten laste komt van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), zullen werkgevers hier wel een hogere premie voor moeten gaan betalen.

