Kwart minder salaris voor vrouwelijke accountants in business

Tussen vrouwelijke en mannelijke accountants in business – werkzaam in financiële functies zoals controller, financieel manager of cfo – bestaan grote verschillen in beloning. Vrouwen zijn verder ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Dat meldt Accountant.nl.

De website baseert zich op een nadere analyse van het Accountancy Beloningsonderzoek 2017. Het gemiddelde salaris van de vrouwelijke AiB’ers lag met €97.800 in 2017 liefst 24,5 % lager dan dat van hun mannelijke collega’s, die gemiddeld €129.500 verdienden.

Mannen geven leiding

Het verschil in beloning komt vooral omdat een veel groter percentage mannen dan vrouwen (51 % versus 20 %) een leidinggevende functie met navenant salaris heeft. Een mogelijke factor daarbij is dat 48 % van de vrouwen fulltime werkt, tegenover 88 % bij de mannen. Andere factoren die bijdragen aan dit verschil in beloning zijn een lagere gemiddelde leeftijd (42 versus 45 jaar) en een hoger aandeel vrouwelijke AA’s (26 % versus 15 %). Bij gelijke arbeidsomstandigheden (functie leidinggevend of niet, fulltime/parttime en leeftijd) zijn de verschillen minder zichtbaar. Vrouwen verwachten gemiddeld dat zij er de komende vijf jaar 9 % salaris bij krijgen. Mannen verwachten een salarisstijging van 15 procent.

Verschil maken

Hannie Bovens, bestuurslid van de Ledengroep accountants in business van de NBA: ‘De vraag naar hoog opgeleide accountants groeit nog steeds: om te kunnen voldoen aan die vraag is het belangrijk dat ook het aantal vrouwen toeneemt.’ Zij spreekt woensdag, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, tijdens het ‘Women Leadership Event’ van de NBA. Volgens haar moeten vrouwen ook zelf hun nek uitsteken om hun ambities kenbaar te maken. ‘Vrouwen doen dit minder snel. Ook worden, naast vakinhoudelijke vaardigheden, competenties als verbinding kunnen maken, communicatievaardigheden, inlevingsvermogen en stakeholder management steeds belangrijker. Eigenschappen waarmee vrouwen het verschil kunnen maken.’

Het percentage vrouwen in het NBA-ledenbestand stijgt langzaam. Inmiddels is 23 procent van de accountants vrouw; bij de accountants in business is dat met 21 procent iets lager. Van de net afgestudeerde accountants is dertig procent vrouw.