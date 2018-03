Terugblik masterclass ‘Risicogericht samenstellen’

Ruim 100 deelnemers bezochten de Visionplanner Masterclass ‘Risicogericht samenstellen’ op 22 februari. De masterclass werd gehouden in het kantoor van Visionplanner in Veenendaal.

Vakinhoudelijk

John Weerdenburg van Auxilium Adviesgroep nam hen mee richting risicogericht samenstellen. Wat hoort tegenwoordig bij het stuk ‘administratieve dienstverlening’ en wat is echt onderdeel van het samensteldossier? Als je gedurende het jaar je administratieve werk goed bijhoudt, pluk je daar de vruchten van bij het samenstellen: een efficiënt proces.

Uit de praktijk

Van Eline van der Ende hoorden we hoe bij Facet Accountants invulling wordt gegeven aan het risicogericht samenstellen. Bij Facet wordt veel gewerkt met visualisatie via online dashboards in de bespreking met de klant. Ze hebben daar de ervaring dat het samenstellen met Visionplanner een heel stuk sneller gaat dan de traditionele wijze met Audition.

Tenslotte hebben John Weerdenburg en Arjan van Beek (Visionplanner) aangegeven hoe in een Visionplanner-dossier de 11 verplichte en 7 mogelijke vastleggingen plaatsvinden.

En nu verder

Als je aan het einde van de masterclass weet hoe je dit het beste in je kantoor kunt opzetten, moet je het nog wel gaan doen. En je collega’s meekrijgen. Daarom was er voor iedere deelnemer het inspirerende boekje ‘Leidinggeven voor dummies’.

Veel succes!