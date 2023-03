Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?

Bij risicogericht samenstellen zet een accountantskantoor de beschikbare uren zo efficiënt mogelijk in om een goed onderbouwde verklaring van een betrouwbare jaarrekening te komen. Wat zijn de belangrijkste redenen om risicogericht te gaan samenstellen en wat zijn de voordelen? We vroegen het aan Dennis Breevaart van M+L Cijferhelden in Vlaardingen.

Van uitgebreide werkprogramma’s naar risicogericht samenstellen, het vereist een andere manier van werken dan de traditionele manier van samenstellen van de jaarrekening. M+L Cijferhelden is inmiddels vertrouwd met deze methode. Het past ook goed bij het type kantoor dat zij zijn, vertelt accountant Dennis Breevaart. “We richten ons op lokale bedrijven, van de schilder op de hoek tot bedrijven met zo’n veertig medewerkers, waaronder veel startups. De meeste van die klanten hebben geen eigen financieel medewerker. Het is dan fijn dat je je accountant vaker dan één keer per jaar ziet en dat die betrokken genoeg is om met je mee te kijken en advies te geven. In plaats van alle posten van linksboven tot rechtsonder uit te werken, bekijken we dan wat de kwaliteit van de administratie en de kennis van de klant is – in welke branche werkt die. Op basis daarvan selecteren we een aantal posten die we als hoog risico benoemen. Bij andere posten kunnen we de werkzaamheden dan tot een minimum beperken.”

Wat zijn risicoposten?

Welke onderdelen van de jaarrekening verdienen extra aandacht? “We kijken vaak extra goed naar de omzet. De manier van omzet nemen is per bedrijf en per branche verschillend. Vaak is het bijna een standaard risicopost, zeker bij bedrijven die een hoge omzet hebben. Hoe wordt de omzet genomen? Voldoet de methodiek aan wet- en regelgeving?” Ook posten als langlopende schulden vereisen vaak extra toelichting en aandacht. “Verder hangt het van de branche van een klant af. Bij een onroerendgoedbedrijf zijn de materiële vaste activa bijvoorbeeld vaak een grote post en daarmee een risicopost.”

Ken je klant

Met risicogericht samenstellen bespaar je aan de ene kant tijd, maar aan de andere kant neemt het kantoor niet minder tijd voor een jaarrekening dan voorheen. “Het doel is altijd om zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. We besteden extra tijd aan de posten die we belangrijk vinden. Voor risicogericht samenstellen is het cruciaal om je klant goed te kennen. “Ik zie mijn klanten sowieso vier keer per jaar. De schilder maar ook de directeur van de bedrijven die wat groter zijn. Dat biedt ons ook de kans om adviserend op te treden. Zeker voor kleinere klanten zijn we een soort financiële coach. Als ik tussendoor al naar de cijfers heb gekeken, biedt risicogericht samenstellen een kans om efficiënter te werken, zodat we niet van linksboven naar rechtsonder alles hoeven te bekijken.”

Werkprogramma Gemak

Exact is met een co-creatie bezig risicogericht samenstellen toe te voegen aan Werkprogramma Gemak. Dennis Breevaart is enthousiast over wat hij hier tot nu toe van heeft gezien. “Als je straks de risicoposten kunt aanvinken, ontvouwt zich het werkprogramma voor je. Je hebt dan in één keer een totaaloverzicht.”

Meer weten? Bekijk alle informatie over Werkprogramma Gemak.