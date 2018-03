Lakeman geeft niet op: weer tuchtklacht tegen De Kimpe

Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft bij de Accountantskamer opnieuw een tuchtklacht ingediend tegen accountant Marcel de Kimpe van Ernst & Young (EY).

In januari wees de Accountantskamer een eerdere klacht tegen De Kimpe inzake medewerking aan benadeling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie af. Die klacht diende Lakeman in omdat hij meende dat EY had meegewerkt aan benadeling van de Vereniging ten gunste van Henry Keizer c.s. De SOBI-voorzitter stelt nu op basis van een vertrouwelijk bestuursnotitie van de Facultatieve dat De Kimpe de Accountantskamer bewust onjuiste informatie verstrekte.

Jaarrekening

Bij de eerste klacht liet De Kimpe de Accountantskamer weten dat hij geen rol had gespeeld bij de verkoop van het crematiebedrijf van de Facultatieve aan Keizer c.s. Naar eigen zeggen had hij er slechts op toegezien dat de transactie conform de wet- en regelgeving in de jaarrekening was verwerkt. Eerder diende Lakeman tegen Keizer c.s. een strafklacht wegens oplichting in. Het Functioneel Parket te Amsterdam onderzoekt nog of er voldoende strafbare feiten zijn gepleegd om tot strafvervolging over te gaan.