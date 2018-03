Fiscaal adviseur Tiësto en Linda de Mol verdacht van fraude

Fiscaal adviseur en toezichthouder Frank B. wordt volgens de Volkskrant van fraude verdacht. B. werkte voor veel bekende Nederlanders, waaronder Afrojack, Patricia Paay, dj Tiësto en Linda de Mol. Woensdag werd al melding gedaan van een inval door de Fiod, inmiddels is ook duidelijk om wie het gaat.

Voor Nederlandse artiesten richtte de fiscaal adviseur bedrijfjes op in belastingparadijzen als Cyprus en Guernsey, aldus een verklaring van het Openbaar Ministerie (OM). Om te ontkomen aan belastingafdracht in Nederland zou hij hen ‘op papier’ hebben laten emigreren, tekent de krant op. Voor zijn cliënten zou B. valse belastingaangiften hebben gedaan met vervalste documenten. De Fiod onderzoekt ook de mogelijke betrokkenheid van zijn cliënten. Die kunnen nog als verdachten worden aangemerkt, waarschuwt het OM in zijn verklaring.

Frank B. wordt op de website van een voormalige werkgever omschreven als een adviseur die ervaring heeft met ‘complexe (internationale) fiscale structuren en grensoverschrijdende vraagstukken van zeer vermogende particulieren’. Hij werkt zelfstandig en was eerder verbonden aan PWC en Greenberg Traurig.

Verbijsterd

Financieel jurist Frank B. reageerde via zijn advocaat al op de verdenkingen. Volgens zijn raadsman richt het onderzoek van de Fiod en het OM zich op structuren van twee van B.’s cliënten. “Dat zij in het buitenland wonen, is afgestemd met de Belastingdienst”, stelt de advocaat. “Frank B. heeft zich bij het vervullen van zijn werkzaamheden volledig verlaten op de geldende wet en regelgeving. Cliënt heeft altijd een open, transparante en constructieve werkrelatie met de Belastingdienst gehad en ook nagestreefd.” De advocaat benadrukt dat Frank B. meewerkt met de autoriteiten om ‘ontstane misverstanden’ op de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Bron: Volkskrant/Nu.nl