Inval FIOD rond zaak van fraude verdachte belastingadviseur

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij een kantoor in Utrecht in een onderzoek naar een mogelijk frauduleuze belastingadviseur. Die zou miljoenen euro’s aan het zicht van de Belastingdienst hebben onttrokken via vennootschappen op onder meer Guernsey en Cyprus. Dat meldt Omroep Utrecht. De belastingadviseur heeft klanten in de media- en entertainmentindustrie, De FIOD onderzoekt of die cliënten op de hoogte waren van de wegsluispraktijken. Zij kunnen in dat geval ook als verdachte worden aangemerkt. Behalve in Utrecht werd ook in de gemeente Edam-Volendam een inval gedaan, net als in het eigen huis en kantoor van de verdachte in Amsterdam. Er is administratie in beslag genomen. Waarschijnlijk gebruikte de man administratiekantoren van derden om de aangiften van zijn cliënten te versturen.