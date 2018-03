Veel fouten in aangiftes klanten ABN Amro

ABN Amro heeft eind vorig jaar al op 29 december de spaargegevens van klanten naar de Belastingdienst gestuurd. Daardoor kloppen veel vooraf ingevulde aangiftes van bankklanten niet, meldt de Telegraaf. De krant kreeg veel klachten over de kwestie tijdens het belastingspreekuur van De Financiële Telegraaf.

Een woordvoerder van ABN Amro bevestigt dat de bank al op 29 december de gegevens doorgaf, schrijft de Telegraaf. 30 en 31 december vielen vorig jaar in een weekend. De bank sluit de boeken vrijdagavond om tien uur en ook de Belastingdienst heeft de spaarsaldi van dat moment – vijftig uur vóór het einde van het jaar – gekregen. „Het rekeningafschrift, mét de transacties van 30 en 31 december, geldt voor de fiscus als bewijsmateriaal”, zegt de ABN-woordvoerder tegen de Telegraaf. Dezelfde procedure geldt voor mensen die op 31 december 2016 nog geld hebben betaald of ontvangen. Ook die dag viel in een weekend, en transacties van die dag zijn dus ook niet automatisch naar de Belastingdienst gestuurd.

Belastingvrije grens

Vanwege de belastingvrije grens van de vermogensrendementsheffing of spaartaks wordt de laatste dagen van het jaar vaak nog relatief veel geld overgemaakt. Daarbij gaat het vooral om schenkingen aan kinderen of het versneld afbetalen van de hypotheek. ABN-klanten die dat op 30 of 31 december 2017 deden moeten die transacties nu zelf verwerken in hun belastingaangifte.