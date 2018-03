‘PwC heeft noodlijdend Carillion gebruikt als melkkoe’

Partners van PwC zijn door het Britse Work & Pension Committee en verschillende parlementsleden aangesproken op de rekening die het accountantsbedrijf presenteert voor werkzaamheden tijdens de ineenstorting van het Carillion concern. Dat berichten diverse Britse media, onder meer The Guardian.

PwC zou het omgevallen bouwconcern zowel voor als tijdens de afwikkeling van het het faillissement hebben leeggezogen en van slecht advies voorzien.

Bestuurswerkzaamheden

David Kelly, die aan het hoofd stond van het PwC-team tijdens de liquidatie van Carillion en zelf voor een uurtarief van £865 op de rol stond, vertelde dat zijn bedrijf gedurende acht weken £1.4 miljoen per week in rekening bracht voor zeer complexe bestuurswerkzaamheden tijdens de afwikkeling van het faillissement, door een team van 112 medewerkers, onder meer om delen van het bouwbedrijf te verkopen en schuldeisers te bedienen. Ook Britse parlementsleden spraken schande van de rol van de Big Four bij Carillion, en dan in het bijzonder PwC.

Droogmelken

Frank Field, voorzitter van de commissie, beschuldigde PwC ervan ‘de Carillion-koe droog te melken’. Toen dat was gebeurd, was PwC er volgens hem snel bij om de rol van slager te vervullen, om het uitgehongerde dier aan z’n eind te helpen en het karkas door te verkopen. Ook de Britse accountantancywaakhond FRC ligt van alle kanten onder vuur, omdat hij zwak opgetreden zou zijn en pas in actie kwam toen het te laat was.