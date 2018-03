Grote bezwaren SRA tegen NV NOCLAR

De SRA heeft grote bezwaren tegen de NV NOCLAR en verlangt daarom een ingrijpende herziening van de NBA-voorstellen. Dat heeft de beroepsorganisatie gemeld in een reactie op de NBA-consultatie NV NOCLAR. Deze Nadere Voorschriften zien op wat de accountant moet doen als regels niet worden nageleefd binnen de eigen accountantsorganisatie of door de cliënt/ondernemer.

De SRA ziet het grote belang van de voorstellen voor zowel maatschappij als beroep, maar heeft toch fundamentele bezwaren. ‘Gezien het belang van de voorstellen en de ernst van onze fundamentele bezwaren is het SRA-bestuur van mening dat ingrijpende herziening van de voorstellen noodzakelijk is en daarmee her-consultatie in de rede ligt’, deelt de belangenorganisatie mee.

Bezwaren

Samenvattend is een kernbezwaar van het SRA-bestuur, dat melding aan bevoegde instanties alleen zou moeten plaatsvinden op basis van een wettelijke verplichting die geldt voor de accountant. Los daarvan stelt de SRA vast dat de NV NOCLAR op een viertal aspecten (wellicht onbedoeld) verder gaat dan de internationale standaard. SRA dringt erop aan nauw bij deze standaard aan te sluiten.

De complete reactie van de SRA richting NBA is hier te vinden.

NOCLAR

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient volgens de VGBA al actie te worden ondernemen als een overtreding van regelgeving wordt geconstateerd.

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van de werkzaamheden. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of accountants betrokken zijn bij wettelijke controles of een samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoeren. Als het gaat om NOCLAR in de eigen organisatie maakt het uit of iemand werkzaam is in een seniorpositie of niet.

Duidelijkheid

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationalestandaard te implementeren in Nederland.

Stappenplannen

De NBA heeft vier stappenplannen gepubliceerd. Deze geven aan welke stappen accountants moeten zetten wanneer zij aanlopen tegen een overtreding van de regelgeving. De beoogde ingangsdatum van NV NOCLAR is 1 januari 2019.